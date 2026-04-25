La Sociedad Española de Transplante celebra el 9º Congreso en A Coruña el próximo mes

La jornada abordará especialmente los transplantes de corazón, pulmón y páncreas

La ciudad de A Coruña celebrará su novena edición de jornadas sobre el transplante el próximo mes de mayo, concretamente del 14 al 16. A lo largo de estas jornadas, se abordarán los principales avances en trasplante de órganos sólidos, desde los aspectos inmunológicos más recientes hasta las nuevas fronteras en preservación, cirugía, equidad y sostenibilidad.

Dentro de este congreso se incluyen tres simposios, el de corazón, que celebra este año su primera edición; el de pulmón, que cumple su tercer año y el de páncreas, el más longevo, con una década de vida. Todos tienen un coste de 150 euros.

"A Coruña, con su carácter acogedor, su riqueza cultural y su reconocida tradición como ciudad de congresos, ofrece además el marco ideal para el reencuentro, el diálogo y la convivencia", expresan desde la Sociedad Española de Transplantes (SET).

"Queremos que este evento sea un lugar donde compartir ciencia, experiencia y cultura. Un Congreso donde el intercambio y la colaboración entre los distintos profesionales del transplante marquen realmente la diferencia", explica el vicepresidente del Comité Organizador, el doctor Constantino Fernández Rivera.

El programa por días

La inaguración oficial de la convención será el propio 14 de mayo a las 19.00 y habrá un posterior Nombramiento como Miembro de Honor, al doctor Laureano Fernández-Cruz Pérez, pionero en la realización del primer transplante de páncreas en España. El especialista en Cirugía Bilio-Pancreática y Endocrina dará una conferencia, a las 20.00 horas.

Antes, durante la mañana, ya habrán comenzado las actividades con una serie de cursos precongresos, donde se abordará la ciencia traslacional, aquella que busca pasar de la investigación a la aplicación práctica, e la innovación en la red. También se hablará de la evolución del transplante hepático en este año y de las novedades en los aspectos inmunológicos.

A continuación, de 17.30 a 20.00 horas la Industria Chiesi sobre el proyecto 'Apolo', sobre como mejorar la supervivencia del transplantado renal y Alexion, hablará del uso del anticuerpos Revulizumab en la práctica diaria.

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El viernes, 15 mayo, la jornada se abre con comunicaciones orales sobre los distintos transplantes abarcando de nuevo la inmulogía y la predicción de riesgo, así como resultados clínicos y calidad de vida en los transplantes renales. También se expondrá la innovación y mejora de resultados en el de páncreas y de inteligencia predictiva.

También se debatirá como está el contexto a nivel europeo antes del descanso. A media mañana comienzan las primeras mesas redondas y la farmacéutica Takeda haga su foro técnico sobre la infección por citomegalovirus después de la intervención.

Por la tarde se hablará de la vida después de la transplantación en una sesión plenaria. A las 16.30 habrá un nuevo apartado de mesas redondas que entre otros temas se debatirá sobre cáncer y transplante, máquinas de preservación y el factor humano del éxito. Para terminar el día con diversos foros técnicos de más farmaceúticas y una asamblea de la SET.

El último día, sábado 16 de mayo, se presentarán las últimas comunicaciones orales, de temas similares a los ya abordados en las anteriores jornadas, como la aplicación de la IA, la preservación y el riesgo de infección. Temas que también se abordarán posteriormente en mesas redondas.

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A las 12.00 horas habrá una conferencia sobre 'Terapias basadas en organoides para regenerar riñones de donantes'

El Congreso se clausurará, a las 14.30, tras una sesión plenaria en la que se otorgarán los premios a las siete mejores comunicaciones orales de la SET 2026.

"El Congreso de nuestra sociedad es mucho más que una reunión científica. Es el momento de reencontrarnos, de debatir y de seguir avanzando juntos", manifiesta el presidente de la entidad española, el doctor Constantino Fondevila, para animar a todos los profesionales a seguir construyendo juntos el futuro del transplante.