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A Coruña

Inés Rey insta al PP a “no criticar una obra inacabada”, los Cantones, y pide “paciencia”

Redacción
25/04/2026 09:33
Nuevas hayas en los Cantones
Nuevas hayas en los Cantones
German Barreiros
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió ayer a las críticas recibidas por el PP sobre la obra de los Cantones. “Pido que se respete a los trabajadores en vez de ir allí en medio de una obra para grabar un vídeo”, señaló la regidora en ‘Cita en María Pita’. 

Mientras pidió “paciencia” a la ciudadanía sobre un proyecto que todavía no ha terminado, se refirió a los reproches por la falta de vegetación en el entorno del Obelisco. “¿Dónde estaba antes el verde en los Cantones? Salvo esas flores delante del Obelisco que no permitirán acceder al monumento, no recuerdo el verde en los Cantones”. 

No obstante, Rey recordó que “Méndez Núñez se va a poner en valor y se va a poder pasear entero, habrá una jardinera central en los Cantones y se ha llevado el metrosidero a un lugar central, en vez de estar chupando gasoil en su ubicación previa”. Además, este jueves se plantaron cuatro hayas a los pies del Obelisco, que “en unos años serán frondosas” y “se están poniendo plantas. No se pueden plantar árboles porque hay zonas de los Cantones con un grosor en el suelo de 15 centímetros, pero en todos los sitios en los que se pueda poner verde, se va a poner”. Así, instó a “no criticar una obra inacabada” y a esperar a que “llegue la madera de los bancos antes de decir que están ladeados y sucios”. 

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