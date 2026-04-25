Interior de la estación de San Cristóbal, en una imagen de 2021 Pedro Puig

Hace 25 años la intermodal ya estaba de moda: este diario informaba de un proyecto lanzado por el entonces ministro de Fomento que ya quería reunir diferentes servicios de transporte en la estación de San Cristóbal, pero no se llevaría a cabo. Al menos, no de la manera en la que fue proyectada entonces. Hace 50 años se concedía nombre a calles en la ciudad en honor de los ilustres Salvador de Madariaga y Camilo José Cela, entre otros. Hace 75 años, una institución benéfica anunció que sufragaría la asistencia al colegio de al menos 35 niños de la ciudad. Y hace 100 años, el alcalde imponía multas a dos puestos de venta de carne por haber cometido infracciones relacionadas con el peso y el precio de sus productos.

Miércoles, 25 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La estación intermodal definirá el futuro

La estación intermodal será el punto de partida para entender las comunicaciones en un futuro marcado por las nuevas tecnologías y la comodidad. Es por ello que el alcalde, Francisco Vázquez, expresó su satisfacción por la propuesta del ministro de Fomento, Álvarez Cascos, para dotar a la ciudad de un centro que aglutine el AVE, el metro ligero, los autobuses urbanos e interurbanos, así como los taxis.

Un gran complejo, con un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesetas, que se levantará en la estación de San Diego o en la de San Cristóbal. El primer edil apuesta por la primera, teniendo en cuenta su ubicación, al tiempo que se decanta por transformar la actual estación de ferrocarril en un espacio social. Todo ello se concretará en el próximo año, tiempo en el que una comisión de trabajo integrada por el Gobierno, la Xunta y el Ayuntamiento definirán el proyecto. Desde entonces, se estiman entre ocho y diez años para la inauguración.

Domingo, 25 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Se dará nombres de calles a Madariaga y Cela

Dar nombre a distintas calles coruñesas ha sido el acuerdo de la Comisión de Fiestas, que se reunió ayer bajo la presidencia del ponente señor Gila Ferreiro. Los nombres acordados son los de Salvador de Madariaga (en el polígono de Elviña, frente a las Galerías de Alimentación); Camilo José Cela (carretera de circunvalación del Barrio de las Flores); alcaldes Juan Caño, Juan González, Jaime Hervada, Demetrio Salorio, Sergio Peñamaría y José Pérez Ardá; calle Cangas de Morrazo y, por último, una plaza que llevará el nombre de Plaza del Libro.

A la salida de la comisión nos manifestó el ponente, Manuel Gila, que estos nombres que se pondrán a las calles procedían, en su gran mayoría, de ruegos y propuestas de distintos concejales. En cuanto a la utilización del Kiosco Alfonso como sede del certamen del humor, señaló que se trata de utilizarlo como complemento a la exhibición oficial de películas, que se hará en el lugar acostumbrado.

Miércoles, 25 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | La Beneficencia escolarizará a 35 niños

Ayer por la mañana se reunió la Comisión de Beneficencia. Sufragará la asistencia de veinte niños a las Escuelas Populares Gratuitas, y de quince en el Hogar de Santa Margarita; además, distribuirá veinte mil pesetas entre los pobres y donará cinco mil al Patronato de la Caridad. Los reunidos cambiaron impresiones sobre la organización del partido de fútbol en el que se disputará la VI Copa Teresa Herrera, y se mostraron dispuestos a patrocinar un atractivo programa de festejos, siempre que éstos reporten alguna ventaja económica a la Beneficencia. El trofeo de este año valdrá una fortuna.

Por otra parte, en la sesión municipal fueron aprobadas las licencias para la construcción de un buen número de obras, entre ellas un bloque de veintiocho viviendas en el Paseo de Ronda y otro de nueve plantas en la plaza de Vigo.

Domingo, 25 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Infracciones en la venta de carne en los mercados

Por faltas comprobadas en los repesos de carne verificados anteayer y ayer por la Guardia municipal, el alcalde ha impuesto ocho multas de 75 pesetas cada una a los trabajadores señores Mariño y Lafuente por otras tantas infracciones cometidas en el peso y en el precio de la carne, y por haberse negado, además, a indemnizar a los compradores con otra carne de igual clase y a devolverles el exceso de precio cobrado. Lamenta profundamente la Alcaldía que la cuantía de las multas impuestas, que es la máxima para la que la Ley le faculta, no sea lo suficiente eficaz para evitar la reiterada reincidencia de aquellos industriales en su abusiva falta.

Por otra parte, el alcalde obsequió ayer con una comida íntima al distinguido teniente de alcalde de Santander, don Alberto Dorao, que se encuentra en la ciudad.