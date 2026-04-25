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A Coruña

Estas son las zonas del área de A Coruña desde las que no se va a poder ver el eclipse solar de agosto

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/04/2026 04:10
Eclipse parcial de sol en A Coruña en 2015
Eclipse parcial de sol en A Coruña en 2015
Patricia G. Fraga
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El eclipse total de Sol que se vivirá en A Coruña y su área el próximo 12 de agosto dejará no solo imágenes para la historia, sino también cifras importantes para el turismo en la zona, una de las más 'bendecidas' por el oscurecimiento del astro rey. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce ni el sol relucirá en toda el área coruñesa. 

El Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado una página web en la que no solo se puede observar a qué hora y de qué manera se verá el eclipse, sino que introduciendo las coordenadas de cada lugar se puede ver si el eclipse será plenamente visible o no. Y es que, como explican desde el Observatorio del IGN, el relieve del territorio también influirá en la visibilidad del fenómeno astronómico, ya que el sol a la hora que se producirá, al final de la jornada, ya no estará en toda su altura y la existencia de montañas y valles afectará a la manera en que se pueda disfrutar en cada zona.

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El mapa del IGN permite, de esta manera, introducir el lugar desde el que cada persona pretende ver el histórico eclipse solar para comprobar si es el adecuado o no. Porque, si bien hay zonas muy recomendables para asistir a este fenómeno, como el monte de San Pedro, el Xalo o espacios como As Mariñas, establecido como Destino Starlight, también hay que tener en cuenta que la geografía hará que algunos lugares determinados sean totalmente desaconsejables a la hora de vivir el eclipse.

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En la lista de lugares desde los que el fenómeno astronómico "no será visible desde el punto de observación", como indica el Instito Geográfico Nacional, están sitios como Casas Novas, la avenida de Figueiroa, un pequeño espacio entre el Rego dos Regueiros y la AG-55, A Fraga da Candosa, la zona sur de Monteagudo, todos ellos en Arteixo. En Culleredo habrá zona de sombra del eclipse al sur de la montaña de Pedra da Cebola y al norte de la Costa de Pereiro, entre Ternande y A Ermida, mientras que en Carral no se podrá ver al sur del lugar de Cabrois y en Coirós tampoco será visible el ocultamiento entre la zona de Caresma y el río Mandeo, lo mismo que entre el Rego da Cruz y la Fonte de Callobre, en Paderne

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Las personas que quieran disfrutar al 100% del eclipse total de sol del 12 de agosto tienen en el mapa del IGN a su mejor aliado para localizar el lugar desde el que seguir un acontecimiento más que histórico, único en la vida.

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