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A Coruña

El primer ensayo del eclipse total de Sol pone a prueba las vistas privilegiadas de A Coruña

Lara Fernández
Lara Fernández
25/04/2026 22:29
Varias personas, este sábado, en el ocaso, en la Rosa de los Vientos
Varias personas, este sábado, en el ocaso, en la Rosa de los Vientos
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El primero de los seis ensayos del eclipse total de Sol del 12 de agosto se vivió este sábado en la ciudad. A las 20.15 horas, cuando el astro estaba en su punto más bajo en el horizonte, muchos acudieron al Paseo Marítimo o a la Torre de Hércules para ver el atardecer. Lo malo fue que algunas nubes dificultaron, aunque no del todo, el espectáculo. 

Después del ‘entrenamiento’ de este sábado, según publicó en sus redes sociales el Real Observatorio Astronómico de Madrid, en A Coruña se deberá observar el Sol el 27 de abril a las 20.17; el 29 de abril, a las 20.19; y el día 30, a las 20.20 horas. El 2 de mayo, por su parte, será a las 20.22, y el día 4, a las 20.24 horas. Todo ello, con el fin de saber si el eclipse será visible desde los lugares en los que se hacen estas pruebas. 

El presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Óscar Blanco, considera que la fecha que más información puede aportar como ‘simulacro’ es el jueves 30 de abril. Esto se debe a un motivo muy claro: “Ese día el recorrido desde que el Sol sale hasta que se va es simétrico al 12 de agosto, con la única diferencia de que es al revés”. 

El divulgador señala, además, que se trata de “un ensayo y una concienciación para que la gente sepa desde dónde verlo y, en caso de que no, buscar alternativas. El 30 es el día espejo”.

Atardecer desde el Paseo Marítimo de A Coruña

Los seis ensayos en A Coruña para el eclipse del 12 de agosto

Más información
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