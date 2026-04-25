Así es el gran proyecto que Anjoca ultima en Canarias: 100 millones de euros y 478 habitaciones

Vista aérea del nuevo establecimiento hotelero de Anjoca, el resort de lujo Elba Corralejo, que se ubicará en Fuerteventura Cedida

Anjoca es un grupo empresarial con oficinas centrales en el centro de A Coruña y que cuenta con más de 60 años de trayectoria. Está especializado en la promoción inmobiliaria, construcción, desarrollo de centros comerciales y tiene una fuerte presencia en el sector del turismo. Esta última actividad la desarrolla a través de la enseña Elba Hotels & Resorts, que se define como “una cadena joven e innovadora” que dispone de 16 hoteles en las costas de España, distribuidos entre Canarias, Madrid, Baleares y Andalucía.

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Su último gran proyecto en esta área turística es el que será su séptimo hotel en la isla de Fuerteventura, décimo en las Islas Canarias, comunidad autónoma en la que tiene una importante implantación desde hace muchos años. Se trata del establecimiento Elba Corralejo, un resort de cuatro estrellas que tendrá 478 habitaciones en total. A consulta de este diario, la empresa explica que la previsión es que su construcción finalice “en el último trimestre” de este año 2026.

La compañía que preside Ángel Jove González destaca que este complejo hotelero se levanta sobre “una parcela de 60.000 metros cuadrados de superficie” y que ha sido necesaria “una inversión en torno a los 100 millones de euros” para poder hacerlo realidad.

El establecimiento hotelero suma 1.000 nuevas plazas a la oferta hotelera disponible en esta isla canaria

Elba Corralejo, que ya presenta un avanzado estado de ejecución, incluye la ejecución de amplias zonas ajardinadas y de recreo, con 26 piscinas, la mayoría de ellas climatizadas y 15 de uso privado integradas en Junior Suites.

“El conjunto recrea un sereno vergel a orillas del Atlántico, invitando a los huéspedes a hacer una pausa, desconectar y sumergirse en una atmósfera de comodidad y bienestar”, destaca Anjoca.

Los clientes tendrán a su disposición un total de siete restaurantes y bares como parte de la experiencia culinaria, un spa de lujo con tratamientos de salud y belleza, y área de fitness para cuidarse. Además, la promotora de esta iniciativa detalla que las habitaciones, incluyendo 52 Swim-Up y 15 elegantes Junior Suites, ofrecerán “amplitud con el máximo confort y privacidad”.

Empleos

Por inversión y volumen de habitaciones, Elba Corralejo es el mayor proyecto acometido por Elba Hotels & Resorts en Fuerteventura hasta la fecha, según asegura Anjoca. Este establecimiento hotelero creará hasta un total de 400 puestos de trabajo directos, además de otros 600 indirectos durante su construcción.

La puesta en marcha de este hotel suma a la oferta hotelera de Fuerteventura 1.000 nuevas camas turísticas, convirtiéndose en el mayor resort de la zona norte de la isla.

Recreación del nuevo establecimiento hotelero de Anjoca, el resort de lujo Elba Corralejo, que se ubicará en Fuerteventura Cedida

“Con su creación y actividad contribuirá notablemente a dinamizar la economía de la isla, Reserva de la Biosfera desde 2008, y a posicionarla como destino experiencial y de lujo para el turismo nacional e internacional”, indica la empresa coruñesa.

El director general de Elba Hotels & Resorts, Fernando de las Heras, expresa su “entusiasmo” ante la puesta en marcha de este importante proyecto que Anjoca desarrolla en territorio canario.

“Estamos emocionados con el potencial de Elba Corralejo, un hotel que consolidará nuestra presencia en la hermosa isla de Fuerteventura. Nos sentimos muy unidos a este destino, con el que hemos adquirido el compromiso a largo plazo de promover una hotelería de excelencia”, asegura.

La cadena hotelera cuenta actualmente con otros seis establecimientos en Fuerteventura y una fuerte presencia en la popular zona de Caleta de Fuste. Estos hoteles son el Elba Palace Golf Boutique Hotel, Elba Sara Beach & Golf Resort, Elba Carlota Beach & Golf Resort, Elba Castillo San Jorge & Antigua Suite Hotel, Elba Lucía Sport & Suite Hotel, y Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort (Marriott Interntional).

Esta cadena de hoteles aporta una importante parte de los ingresos que percibe su matriz, la compañía coruñesa Anjoca. La facturación de esta última en 2025 ascendió a 180 millones de euros.

Esta empresa, con sede en la coruñesa calle Menéndez y Pelajo, cuenta con una plantilla que ronda los 2.000 empleados. Ha construido más de 7.000 viviendas desde sus inicios y gestiona más de 6.000 plazas hoteleras.