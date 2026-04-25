Apolo18, la misión coruñesa que está conquistando las salas de conciertos

Los integrantes de Apolo18, en una imagen promocional Cedida

Después de la vuelta de la misión ‘Artemis II’ tras su viaje lunar, en A Coruña se sigue hablando en clave espacial. Pero no son científicos ni investigadores los que mantienen esa llama, sino que es el panorama musical, que está descubriendo una de esas bandas incipientes que empiezan a cautivar los ávidos oídos de los habituales de las salas de conciertos herculinas. Se trata de Apolo18, la banda formada por cinco jóvenes que miran de reojo a la música de los 90 y principios de los 2000 para generar lo que han dado en llamar “ruido con identidad”.

Se trata de Rafael, Iago, Antón, Noel y Hugo, cinco jóvenes de entre 18 y 20 años, que en los últimos meses han ido alternando la publicación de sus primeros temas, como ‘Cinza’, ‘Salitre’ o ‘incidente12’, con sus primeros conciertos en salas, como el que dieron en la Mardi el pasado 3 de abril.

Y es alternar porque ellos mismos explican que la manera de grabar, en Estudos Mans, ha sido en un formato similar al de una actuación en directo. “Nos ofrecieron la posibilidad de grabar así, todos a la vez”, indica Rafael, algo que creen que ha influido en la buena acogida de sus conciertos: “Estamos supercontentos, a nivel de gente y de sonido, creo que influye el hecho de cómo curramos, como sabíamos que teníamos que grabar en directo, nos curramos un sonido en directo para que la grabación estuviese guay, para que suene compacto también en los conciertos”, explica Antón.

Tras esos primeros temas, acaban de publicar su nueva canción, que ellos mismos consideran la más ambiciosa. “Primero, por la duración”, comenta Antón sobre ‘Cousas que non quero oír’, un corte de seis minutos, “un poco raro hoy en día”. Pero también ambicioso “por lo que habla, es un tema complejo, en relación con lo que teníamos”, añade, antes de que Iago matice: “Non ten que ver co resto, non é que sexa experimental, pero dos que temos, é o máis interesante”.

Al ser cinco, cada uno tiene sus propias influencias “completamente diferentes”, apunta Iago, algo que “se reflicte moito na nosa música, non creo que se poida encasillar moi facilmente”. Rafael enumera alguna de esas influencias, como Sonic Youth o American Football, en el panorama internacional, o Los Planetas o Triángulo de Amor Bizarro, en lo tocante a España y, más cerca, a Galicia.

Seguir creciendo

Los conciertos están funcionando bien, “o público implícase moito”, dice Iago. Pero, sobre todo, ven buena acogida de diferentes generaciones. “Es gracioso ver la diferencia de edades, vienen nuestros colegas, pero luego ves a gente que ya tuvo su juventud en los 90 que también se lo está pasando bien y, la verdad, eso es muy bonito”, apunta Rafael junto a la sonrisa cómplice del resto del grupo. “Ao final, temos unha experiencia moi familiar, pode vir o fillo e o pai perfectamente, que nos van pillar os dous”, comenta Iago entre risas.

Vista la buena acogida, las miras, como indica Antón, están puestas en “seguir creciendo”. Y para crecer, seguirán grabando este verano. “Esa es la mentalidad del grupo, no marcar un ‘en dos años tal...’, que también, pero a todos nos apasiona la música y esa es más la mentalidad, la de seguir creciendo y que vayan saliendo las oportunidades que están saliendo”, asegura Antón, que explica que la intención también pasa por un disco, “hacia finales de año, los temas sueltos fueron la base, funcionaron guay, ahora queremos pensar ya en el disco, que nos encantaría”.