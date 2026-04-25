A Coruña celebra los 30 años de la Fundación Luis Seoane con una exposición inédita

La exposición permitirá redescubrir una parte significativa de la obra de Luis Seoane Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña conmemorará el 30 aniversario de la Fundación Luis Seoane con la exposición ‘Seoane reencontrado’, una muestra que reunirá desde el mes de mayo un total de 55 óleos pertenecientes a la colección institucional de la entidad, muchos de ellos inéditos para el público.

La exposición permitirá redescubrir una parte significativa de la obra de Luis Seoane, ya que 38 de las piezas nunca habían sido exhibidas en las salas de la Fundación y el conjunto completo no se mostraba desde hace más de una década.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, subrayó la importancia de esta iniciativa: “El legado que Luis Seoane dejó a la ciudad debe ser conocido por la ciudadanía, y por eso aprovechamos esta efeméride para recuperar esta colección inédita, mostrando la dimensión de un artista global”.

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Bajo el título ‘Seoane reencontrado. Óleos 1945-1977’, la muestra podrá visitarse del 14 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2027 y propone un recorrido por la evolución pictórica del artista gallego a lo largo de más de tres décadas.

El itinerario expositivo arranca con obras de la segunda mitad de los años 40, como ‘El ermitaño’ (1945), ‘Cabeza de campesino’ (1946) o ‘Pensando en la orilla del mar’ (1948), en las que Seoane emplea una paleta de tonos grises y marrones combinados con colores suaves y una pincelada densa. Con la llegada de los años 50, su pintura evoluciona hacia una mayor simplificación de la perspectiva y un uso más intenso del color, como se aprecia en piezas como ‘Pelando patatas’ (1950).

La exposición se adentra después en el periodo de madurez del artista, en el que desarrolla plenamente su lenguaje pictórico, caracterizado por composiciones sintéticas, grandes masas de color y una fuerte influencia de su trabajo como grabador y muralista. Esta etapa, ampliamente representada, incluye obras como ‘Mujer llevando una gran cesta’ (1958), ‘La discusión’ o ‘Cabeza con canasto’, así como piezas menos conocidas como ‘Figura’ (1964), que se exhibe por primera vez en la Fundación.

El recorrido, organizado de forma cronológica, permite al visitante apreciar la evolución estilística de Seoane, así como establecer conexiones entre obras inéditas y otras ya conocidas. Es el caso de ‘Cabeza’ (1963), nunca antes expuesta en la Fundación, y ‘Cabeza de perfil’, presentada en la muestra permanente de 2015.

Además, ‘Seoane reencontrado’ ofrece una visión diferente del artista a través de obras de carácter experimental, poco habituales en su producción, como ‘Figura con fondo rojo’ (1959), ‘Juego con espátula’ (1962) o ‘Abstracción I’ (1962). Estas piezas reflejan su interés por la experimentación con materiales y texturas en un momento clave de su trayectoria.

La muestra incorpora también elementos biográficos, como el retrato de Alfredo Cáceres, vinculado al círculo personal del artista, o la serie de retratos dedicados en 1970 a estrellas del cine mudo, que se exhiben juntas por primera vez en más de tres décadas.

Por último, destaca la presencia de ‘Figura en interior’ (1950), obra que formó parte de la exposición inaugural de la sede definitiva de la Fundación y que ahora regresa a su sala principal, cerrando un recorrido que reivindica la vigencia y riqueza del legado artístico de Seoane.