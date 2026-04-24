Últimos días para visitar la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Unas fotografías de la exposición Quintana

Tras más de cinco meses, el próximo viernes 1 de mayo, será la última oportunidad de ver la muestra de Annie Leibovitz en la Fundación MOP.

La exposición, inaugurada en A Coruña en noviembre de 2025, despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz.

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Arranca con sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, y recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política, para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público y que constituye el alma de la muestra.

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El horario para poder visitar la obra de Leibovitz es de lunes a jueves de 10.00 a 20.00 horas ; viernes de 10.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 21.00 y domingo de 11.00 a 20.00 horas.

La Fundación MOP volverá a abrir sus puertas a partir del 13 de mayo con la exposición colectiva de jóvenes fotógrafos gallegos Future Stories. Doubts, de Paolo Roversi, la gran exposición del verano de 2026, se inaugurará el 20 de junio