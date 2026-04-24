Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Últimos días para visitar la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

El próximo 1 de mayo cierra la exposición después de medio año

Redacción
24/04/2026 15:39
annie (45)
Unas fotografías de la exposición
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Tras más de cinco meses, el próximo viernes 1 de mayo, será la última oportunidad de ver la muestra de Annie Leibovitz en la Fundación MOP.

La exposición, inaugurada en A Coruña en noviembre de 2025, despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz. 

annie (10)

La obra de Annie Leibovitz, al descubierto en A Coruña

Más información

Arranca con sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, y recorre después su trayectoria por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política, para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público y que constituye el alma de la muestra.

Annie Leibovitz, durante el recorrido por 'Wonderland'

Leibovitz vuelve a A Coruña para ofrecer una visita guiada a alumnos de fotografía en la Fundación MOP

Más información

El horario para poder visitar la obra de Leibovitz es de lunes a jueves de 10.00 a 20.00 horas ; viernes de 10.00 a 21.00; sábado de 11.00 a 21.00 y domingo de 11.00 a 20.00 horas.

La  Fundación MOP volverá a abrir sus puertas a partir del  13 de mayo con la exposición colectiva de jóvenes fotógrafos gallegos Future Stories. Doubtsde Paolo Roversi, la gran exposición del verano de 2026, se inaugurará el 20 de junio

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

O sistema sanitario galego perde camas e presenta o dato máis baixo desde 1999
Europa Press
Finalistas del concurso CTV 2025

A Coruña ya puede presumir del mayor 'destape' en la hostelería de España
Guillermo Parga
annie (45)

Últimos días para visitar la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
Redacción
Travesía de Oseiro

Arteixo plantea un modificado de crédito para renovar la travesía de Oseiro
Noelia Díaz