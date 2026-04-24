Nace la Rede de Concellos Contra o Cancro para fomentar los cuidados en áreas rurales

Javier Álvarez Barbeito y Valentín González Formoso Cedida

El cáncer es una enfermedad con un gran impacto social y continuamente surgen nuevas iniciativas para combatirla. Ayer se presentó la Rede de Concellos Contra o Cancro (RCCC), para reforzar la coordinación en entornos rurales y semiurbanos entre los municipios, la Diputación y la Asociación contra el Cáncer. En total, 33 alcaldes acudieron a la presentación, celebrada en el Espacio Avenida Abanca, así como otros representantes.

La presentación de esta iniciativa se celebró en el marco del encuentro anual de la Asociación contra el Cáncer con sus juntas locales, una jornada de trabajo que reúne a gran parte del voluntariado de toda la provincia.

El acto contó con la participación del presidente de la Xunta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito, y del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. El objetivo es facilitar actividades de prevención y reforzar el apoyo que reciben tanto los pacientes como sus familias. Además, contempla la promoción de hábitos de vida saludables y la participación de la ciudadanía y del voluntariado en iniciativas comunitarias.

“Constitúe un novo paso no camiño que temos que recorrer para que as oportunidades dos pacientes sexan as mesmas, indepentemente de onde residan”, señaló Barbeito durante su alocución. Por su parte, Formoso destacó la labor de la asociación: “Unha gran rede de coidado, compromiso e esperanza, construída da man da Asociación e coa implicación activa dos concellos da provincia”.

En la actualidad, el cáncer continúa siendo uno de los principales problemas sociosanitarios de la provincia. En 2024 se diagnosticaron 7.959 nuevos casos, y la prevalencia a tres anos supera las 16.000 personas, con un impacto significativo también en su entorno familiar y social. 