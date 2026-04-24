Repsol ya tiene vía libre para iniciar el traslado completo a Langosteira

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, firman el acuerdo del traslado Carlota Blanco

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó este viernes la modificación de la concesión de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira, que tiene el objetivo de completar el traslado de la terminal marítima de la compañía energética desde los muelles urbanos. El acuerdo se hizo público en 2025, pero ahora completa oficialmente su tramitación administrativa.

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Repsol opera en el Puerto Exterior desde 2015, cuando inició el movimiento de graneles sólidos (coque y azufre) en la dársena de Langosteira. Posteriormente, en 2023 trasladó al Puerto Exterior todas las descargas de crudo que se venían realizando en el Puerto Interior, en virtud de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, y ahora se ha aprobado de forma definitiva la solicitud de la empresa de modificar esta concesión para incluir todas las operaciones de graneles líquidos, según señala la entidad portuaria.

Esta modificación amplía otros 15 años al período ya otorgado de 35 años en la primera fase y se incrementa la superficie concesionada, alcanzando un total de 129.000 metros cuadrados, contabilizando superficie terrestre y lámina de agua.

La multinacional española destinará 140 millones de euros a las obras necesarias para completar su traslado al Puerto Exterior, que se suman a los 126 millones que invirtió en la primera fase.

Con todo ello, se prevé que a finales de 2027 ya se operen en Punta Langosteira todos los tráficos de Repsol, sumando, a los actuales de crudo y graneles sólidos, otras materias primas y productos refinados, facilitando además la estrategia de la empresa vinculada a la gestión de nuevas materias primas de origen orgánico y productos bajos en carbono, según afirma la Autoridad Portuaria.

Además, el Consejo aprobó la nueva ampliación de las instalaciones de Pérez Torres Marítima en el Puerto Exterior, con la construcción de dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías que suman 5.207 metros cuadrados de superficie.