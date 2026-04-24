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A Coruña

Los fans, tras el cambio de El Último de la Fila al Monte do Gozo: de la resignación a la completa indignación

Óscar Ulla
Óscar Ulla
24/04/2026 22:15
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila
EFE
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La noticia, adelantada en primicia por El Ideal Gallego de que el concierto de El Último de la Fila en Riazor se celebrará finalmente en el Monte do Gozo de Santiago no ha sentado muy bien entre los fans: algunos abogan por resignarse e ir a escuchar a Manolo García y Quimi Portet en Compostela, aunque tienen claro no es plato de buen gusto; mientras otros se muestran completamente indignados.

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Es este último caso el de Marina, que asegura que el cambio al Monte do Gozo “es un desprecio absoluto a los que compramos una entrada para ver el concierto en Coruña y en Riazor. La única forma de hacerlo peor es que nos mandasen a Vigo”, asegura.

No tan drástica se muestra Begoña, pero que tiene claro que el cambio es a peor: “No se va a oír”, asegura sobre este espacio abierto en el que “las ubicaciones no van a ser las mismas” para los que tenían previsto ver el concierto desde las gradas del estadio.

Por su parte, Jacobo Vázquez cree que la gestión es “un poco chapuza”, ya que asegura que “la posibilidad de que el Dépor jugara el playoff” estaba encima de la mesa. “La imagen de la ciudad sale malparada”, indica. Igual que otros fans, tiene claro que el recital en Riazor tenía “un valor añadido” y “especial”, pero se resigna a ir igualmente a Santiago a verlos, aunque conlleve otros contratiempos: “A estas alturas, en Santiago es casi imposible conseguir una noche de hotel a buen precio, tocará carretera de noche después del concierto, que no apetece nada”.

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Peor lo tienen todavía quienes tenían previsto visitar A Coruña desde otras ciudades con motivo del concierto. Es el caso de una pareja que iba a venir desde Madrid a la que tampoco le ha sentado bien escuchar de boca de la alcaldesa, Inés Rey, que en el Ayuntamiento no son “futurólogos” para saber si el Dépor estaría en disposición de disputar o no la fase de ascenso a Primera. “Esto no va de astrología, va de cumplir compromisos. Miles de personas lo hicimos pagando una entrada con un año de antelación y ahora nos encontramos esto. Para gestionar así, haría bien el Ayuntamiento en contratar a la bruja Lola para planificar los próximos conciertos. Puede que acertara más y nos diría si va a llover”, aseguran, intentando refugiarse en el humor para mitigar el hecho de cancelar sus planes.

En el plano político también se volvió a pronunciar el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, que durante una rueda de prensa ofreció su opinión sobre la situación del concierto. Asegura que el cambio se debe “a la nefasta gestión de Inés Rey”. “Se están perdiendo oportunidades que generan economía y prestigio para la ciudad. Esto no solo afecta al ocio, también a los hoteles, a los restaurantes, al comercio y al empleo”, añadió.

Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila

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“La fecha del concierto coincidía con el playoff y, pese a las advertencias que le hizo el PP, no tomó una serie de decisiones, como por ejemplo, un plan B”, señaló Lorenzo, quien ve una “imagen de improvisación y de desgobierno que nos perjudica mucho”, afirma el portavoz de los populares coruñeses.

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