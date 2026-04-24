Los barcos más especiales llegan al puerto de A Coruña: un galeón, una goleta y dos cruceros

Los muelles de A Coruña vivirán una jornada de intensa actividad este sábado con la presencia de tres visitantes especiales, dos cruceros que tienen solicitado el amarre en el muelle de Trasatlánticos y un barco de época que ya está atracado en Calvo Sotelo desde la noche del pasado jueves.

El más llamativo es el ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles que durante tres siglos surcaron los océanos de todo el mundo.

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Este es un imponente navío de 55 metros de eslora, seis cubiertas, de madera de iroko y pino, y casi mil metros cuadrados de superficie vélica en sus siete velas.

El ‘Galeón Andalucía’ llegó a A Coruña en la noche del pasado jueves y podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril, de 10.00 a 20.00 horas.

Las entradas están a la venta en el propio barco o en la web ticket.velacuadra.es. La entrada para mayores de 10 años cuesta 12 euros, mientras que para los niños de 5 a 10 vale 6 euros. Además, hay un bono familiar (de dos adultos y tres niños) por 30 euros.

Este imponente buque permanece amarrado en Calvo Sotelo, donde este viernes durante unas horas coincidió con otro navío histórico, el ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo, según explicaron fuentes del Puerto coruñés. Se utiliza para cursos de navegación, vacaciones náuticas prácticas, expediciones medioambientales y programas de desarrollo de equipos

Trasatlánticos

El ‘Galeón Andalucía’ estará acompañado por otros dos grandes buques este sábado. Uno es el ‘Greg Mortimer’, un crucero turístisco que realiza su primera escala en la ciudad y que normalmente se desplaza a lugares remotos del planeta.

A bordo transporta a 120 pasajeros y 37 tripulantes. Al ser su primera visita, se llevará a cabo el habitual intercambio de metopas con las autoridades locales, según informa la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Este barco estará amarrado en el muelle de Trasatlánticos. Allí coincidirá con el crucero ‘Sapphire Princess’, que llegará a la ciudad con 2.600 pasajeros y 1.000 tripulantes.

De este modo, el puerto sigue aumentando el número de cruceros que recibe. El calendario de 2025 se despidió con 176 escalas, una cifra que marcó un nuevo récord en el Puerto, con diez barcos más que los que atracaron en 2024.