La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hace parada en A Coruña

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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo

La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo

Germán Barreiros