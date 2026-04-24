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A Coruña

La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hace parada en A Coruña

Germán Barreiros
24/04/2026 15:18
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
Germán Barreiros
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Germán Barreiros

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