A Coruña
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hace parada en A Coruña
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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
Germán Barreiros
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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
Germán Barreiros
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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
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Germán Barreiros
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La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
La ‘Santa María Manuela’, una goleta portuguesa que hizo una parada técnica en los muelles coruñeses para desembarcar a los cadetes que viajaban a bordo
Germán Barreiros