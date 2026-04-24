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A Coruña

La iniciativa 'Ellas Innovan' se presenta en sociedad en la Autoridad Portuaria de A Coruña

"Hoy damos inicio a una nueva comunidad", destacó la presidenta de esta red, Laura Rodríguez

Iván Aguiar
Iván Aguiar
24/04/2026 14:55
Presentación de la iniciativa 'Ellas innovan' en la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Presentación de la iniciativa 'Ellas innovan' en la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Germán Barreiros
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"Hoy damos inicio a una nueva comunidad, en un entorno de transformación acelerada. Innovar es una condición imprescindible. Trabajamos para que el talento femenino se incorpore", aseguró Laura Rodríguez, presidenta de la iniciativa 'Ellas Innovan', que fue presentada este viernes en el salón de actos de de la sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, destaca que esta nueva organización ha tenido una "buena acogida" tanto "en calidad como en cantidad" y destacó que la entidad que preside desarrolla iniciativas para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

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Esta es una red de líderes en innovación en sectores estratégicos, con especial foco en el impulso del liderazgo femenino como palanca de transformación en los entornos de innovación, la tecnología y la toma de decisiones estratégicas.

Sus fundadoras son Laura Rodríguez, Berta Caro y Raquel Maquieira, y cuentan con el apoyo de José Luis Casal, Juan Diego Pérez Freire, Alberto Garnil, Bisila Bokoko, Susana Romero Miguel, Silvia E. y María Gálvez del Castillo Luna.

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