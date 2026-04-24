La Biblioteca del Consulado celebra su 220 aniversario con una exposición de incunables

Uno de los incunables de la biblioteca de la Casa Consulado Carlota Blanco

La biblioteca pública más antigua de A Coruña, situada en el la Casa del Consulado, celebra que lleva 220 años abierta al público, desde 1806. En realidad, este espacio se puso en funcionamiento en 1803 gracias al economista e ilustrado Pedro Antonio Sánchez, pero tardó tres años en abrirse al público.

Ayer, Día del Libro, fue la fecha señalada para abrir las puertas de una pequeña selección de testigos de la revolución de la imprenta. Un invento que hoy en día hace posible la fabricación de millones de libros y se convierte en el motivo para celebrar esta jornada especial.

Esta muestra se compone de una decena obras, firmadas por Santo Tomás de Aquino, Petrarca o Erasmo de Róterdam. Se incluyen un par creadas antes del año 1500 y, por lo tanto, incluidas dentro del término incunable, que según la propia Real Academia Española, designa a “una edición hecha entre la invención de la imprenta y el año 1500”. Los restantes también pertenecen a esos años iniciales de la imprenta, aunque de años posteriores, los conocidos como post-incunables.

La evolución de los libros

Esta colección permite repasar los principales enclaves de la letra de molde a través de sus impresores principales. Lugares como Venecia, con Paulo Manuzio, Basilea con Froben o Lyon reflejan la importancia que tenía esta tecnología en la Europa en aquella época.

“Son unos impresores punteros y su trabajo es espectacular, es completamente nítido, cuidan todos los detalles de presentación de las letras”, expresa Rosario Aja, la encargada de hacer la selección. Por aquel entonces las letras de molde eran una imitación de la manuscritas, ya que se estaba en plena transición. Además de su antigüedad, otro aspecto relevante es la historia que relatan. El contenido permite conocer aquella época, es decir, el contexto histórico y de pensamiento del momento. “Son indispensables para comprender cómo era la vida en aquel entonces”, explica Aja.

Las obras de la colección mantienen como el primer día los detalles de sus letras de molde

“Es una selección de los mejores humanistas que permite conocer la principal línea de pensamiento de la época, el humanismo, el propio Renacimiento y la vuelta a la antigüedad clásica y latina”, continúa. También entre los volúmenes incluye una gramática de griego para resaltar la importancia de esta lengua.

Además, se puede presenciar la evolución de las obras desde los primeros libros, grandes, poco manejables, a los de bolsillo. Esta innovación se atribuye a Manuzio y permitió transportar con mayor facilidad los tomos. “Da esa importancia añadida de que es un libro muy fácil de utilizar en contraste con los anteriores”, añadió la experta.

Esta recopilación se puede visitar de martes a viernes, en horario de mañana de 09.00 a 14.00 horas. También estará abierta por la tarde de martes a jueves de 16.30 a 19.30. Los sábados tan solo se podrá acudir de 10.00 a 14.00 horas.