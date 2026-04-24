Un tramo del cierre de la zona portuaria, en una imagen de 2023 PATRICIA G. FRAGA

Hace 25 años, El Ideal Gallego informó sobre la firma del primer convenio colectivo individual de un puerto español, según el cual parte de los beneficios de la Autoridad Portuaria iban a ser para sus trabajadores. A estas alturas de 1976, medio siglo atrás, seguía dando mucho que hablar el espectacular incendio que arrasó un edificio entero de Juana de Vega, en concreto la casa número 9. Incluso no se descartaba, entonces, que el hotel España, contiguo al inmueble asolado por las llamas, tuviese que ser derruido. El 24 de abril de 1951, hace 75 años, el diario informaba de la aprobación de varios proyectos para construir casas en diferentes zonas de la ciudad, como la plaza de Vigo o el Paseo de Ronda.

Martes, 24 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Parte de los beneficios del Puerto irán a la plantilla

Los trabajadores del Puerto acaban de dar un paso de gigante en su historia con la rúbrica del primer convenio negociado y firmado en el ámbito local. El comité de empresa se reunió ayer, 23 de abril de 2001, con el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, para presentar un acuerdo, vigente hasta el año 2003, que beneficia a la plantilla. El convenio recoge un incremento salarial por encima del dos por ciento por ir ligado a la productividad de la dársena. Esto permitirá que los beneficios que genere la entidad redunden directamente en los trabajadores.

Por otra parte, el acuerdo unánime de la corporación coruñesa pondrá fin a la pesadilla que suponen las obras de canalización de los servicios. Desde ahora, el Ayuntamiento exigirá determinadas garantías a las empresas que quieran abrir una zanja. La nueva normativa incluye sanciones en caso de que haya incumplimientos.

Sábado, 24 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | En estudio el posible derribo del Hotel España

Miles de coruñeses desfilaron a lo largo del día de ayer, 23 de abril de 1976, por la calle Juana de Vega para contemplar el estado en que quedaron los inmuebles afectados por el fuego registrado en la madrugada del día 22. El incendio quedó prácticamente extinguido, después de tres horas de llamas gigantescas. El propietario del Hotel España, don José Villarquide, se halla desolado por las pérdidas sufridas. Los daños pueden alcanzar los 40 millones de pesetas. Algunos técnico barajaban ayer la posibilidad de que el hotel, inaugurado por don Manuel Fraga en su época de ministro de Información y Turismo, tuviese que ser derribado si están las estructuras metálicas afectadas.

Mientras tanto, las obras del relleno de la Avenida del Generalísimo, en Sada, continúan a muy buen ritmo. Actualmente se está procediendo a la construcción del muro.

Martes, 24 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Licencias para construir casas en la Plaza de Vigo

En la tarde de ayer, 23 de abril de 1951, se reunió la comisión de Obras del Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina. Se aprobaron varios proyectos de construcción de casas, algunas de ellas de gran capacidad en la Plaza de Vigo, calle Alfonso VI y Paseo de Ronda, y que irán a la sesión de la Permanente de hoy.

Se hizo la distribución de los sobrantes de los presupuestos para las calles y alumbrado de la zona del Ensanche, especialmente en los sectores de la Ciudad Jardín, zona escolar y Paseo de Ronda; calles Inés de Castro y accesos al Estadio, incluida la Plaza de Portugal; terminación de la plaza de Pontevedra, de las calles de Brasil y de Nóvoa Santos, y alumbrado de la Plaza de Orense, la de Pontevedra, Avenidas de Buenos Aires y Rubine y Calle Calvo Sotelo. Se vieron los proyectos de pavimentación, que irán al pleno.

Sábado, 24 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Fernández representa a la ciudad en Madrid

En el tren expreso de ayer, 23 de abril de 1926, marchó a Madrid el primer teniente de alcalde D. Antonio Fernández López, con objeto de ultimar algunos detalles con el Banco de Crédito local necesarios para la nueva operación que ha de llevar a cabo nuestro Ayuntamiento con aquella entidad, relacionada con el presupuesto de liquidación.

También lleva el señor Fernández López la misión de tomar parte representando al Municipio coruñés en el Congreso que ha de celebrarse en Madrid por la unión de todos los Ayuntamientos de España. Estuvieron en la estación coruñesa para despedir a dicho señor el alcalde señor Casás, gran número de tenientes de alcalde y concejales, así como muchos amigos del señor Antonio Fernández López.