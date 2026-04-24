Empresarios de A Coruña y la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales buscan mejorar la seguridad en el trabajo

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y el presidente de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), Carlos Montes Piñeiro Cedida

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y el presidente de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), Carlos Montes Piñeiro, firmaron este viernes un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la cultura preventiva en las empresas y promover la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito empresarial de la provincia.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a estrechar relaciones, aunar esfuerzos y desarrollar actuaciones conjuntas en materia de divulgación, formación, investigación e intercambio de conocimiento en prevención de riesgos laborales.

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El convenio establece un marco de actuación que permitirá desarrollar actividades conjuntas como jornadas, seminarios, acciones formativas, conferencias y proyectos de investigación relacionados con la seguridad y salud laboral. Asimismo, incluye el intercambio de información sobre iniciativas de interés común y la participación de profesionales expertos en acciones de sensibilización dirigidas a las empresas.

Además, ambas entidades podrán impulsar proyectos de investigación orientados al análisis de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en aquellos ámbitos afectados por la incorporación de nuevas tecnologías o nuevas formas de organización laboral, más susceptibles a riesgos emergentes.

Tras la firma del acuerdo, Antonio Fontenla aseguró que “la prevención de riesgos laborales” es un “elemento esencial en la gestión empresarial y un factor clave para la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas”. En este sentido, afirmó que para la CEC, es “un objetivo prioritario” integrar la cultura preventiva en todos los niveles de la actividad empresarial, fomentando “entornos de trabajo seguros y saludables”.

Por su parte, Carlos Montes Piñeiro explicó que esta iniciativa permite anticiparse a los nuevos riesgos y mejorar la protección de las personas trabajadoras. Según señaló, este diálogo y cooperación con las empresas es “fundamental” para el conocimiento y análisis de las actividades profesionales, su “adaptación al incesante cambio y evolución social y tecnológica, el consiguiente cambio y adaptación de las condiciones de trabajo y su posible repercusión en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.