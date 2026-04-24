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A Coruña

Inés Rey dice que el promotor rechazó celebrar el concierto de El Último de la Fila en el puerto de A Coruña

La alcaldesa asegura que el año pasado se acogieron "750" recitales en la ciudad "y no hubo ningún problema"

Lara Fernández
Lara Fernández
24/04/2026 12:13
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila
Manolo García (i) y Quimi Portet (d) componentes de El Útimo de la Fila
EFE
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció este viernes sobre el traslado del concierto de El Último de la Fila, que finalmente se celebrará en el Monte do Gozo de Santiago y no en Riazor. La regidora, preguntada sobre este tema en 'Cita en María Pita', aseguró que "una vez supieron (la promotora) lo del play off y que no se podía esperar al final de la temporada para anunciarlo, le ofrecimos distintas alternativas, por ejemplo, el puerto. Incluso el presidente de la Autoridad Portuaria se puso a disposición".

El Gobierno local, añadió Rey, "también ofreció fechas alternativas", y la promotora "rechazó celebrarlo en el campus de Elviña porque allí no había tocado nadie y dijeron que no iban a ser ellos los primeros". La alcaldesa recalcó que "es una lástima, sí", pero achacó la decisión a la promotora: "Si buscan recintos de 30.000 personas y no puede ser en el estadio, poco margen tenemos". El año pasado en A Coruña "se celebraron 750 conciertos", 600 de ellos "con colaboración municipal" y, dijo Rey, "nunca hubo ningún problema". 

El concierto de Manolo García y Quimi Portet "estaba condicionado por el uso privado del estadio y es el promotor quien decide cambiar de sitio. ¿Qué tengo que ver yo con este señor? Tendré yo también la culpa", concluyó.

Lorenzo: "Se debe a la nefasta gestión"

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ofreció este viernes una rueda de prensa para dar su opinión sobre el traslado del concierto. Una decisión que achaca a la "nefasta gestión de Inés Rey". "Se están perdiendo oportunidad que generan economía y prestigio para la ciudad. Esto no solo afecta al ocio, también a los hoteles, a los restaurantes, al comercio y al empleo", añadió.

"Un gobernante debe prever lo imprevisible y prever lo que es previsible. La fecha del concierto coincidía con el play off y, pese a las advertencias que le hizo el PP, no tomó una serie de decisiones, como por ejemplo, un plan B", señaló Lorenzo, quien ve una "imagen de improvisación y de desgobierno que nos perjudica mucho. Se produce una pérdida de imagen de la ciudad por la falta de imagen de la alcaldesa". 

El candidato a la Alcaldía apuntó, no obstante, que esto "no es una excepción", repasando todos los eventos que se han alejado de la ciudad en los últimos años: "El Wake Up, el Mundial, el Street Games, el proyecto Picasso, y por no hablar del poblado navideño, que es una vergüenza nacional, y de la pérdida de conexiones de Alvedro". Por todo ello, afirmó Lorenzo, "la ciudad se debilita por las decisiones erróneas y la ciudad pierde competitividad frente a otras urbes gallegas". 

La alcaldesa, criticó el portavoz popular, "tiene falta de reacción y ha tirado la toalla, haciendo una huelga de brazos caídos". "No está defendiendo la ciudad, ¿dónde está la ambición? Esta ciudad tiene que volver al lugar que ocupó siempre. Es lo que quiero, y si soy alcalde, defenderé los intereses de esta ciudad".

El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum en 1993

A Coruña pierde su concierto del año: El Último de la Fila actuará en el Monte do Gozo y no en Riazor

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