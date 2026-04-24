El nuevo restaurante italiano de A Coruña fomenta el cotilleo

O los italianos son unos 'mirones', o las nuevas estrategias de marketing en hostelería son como llamó Paco Jémez a las estadísticas: “Como un tanga, enseñan mucho pero se olvidan de lo más importante”. Lo cierto es que, mientras A Coruña abre boca para probar un nuevo restaurante napolitano, la dirección ha querido aumentar esa sensación de deseo. La fórmula, al igual que en el caso del Santo Agujero, es a través de una pequeña mirilla que permite observar la evolución de los trabajos de un local que debe estar finalizado a mediados de mayo.

Juan Flórez da la bienvenida al cuarto restaurante napolitano y a un plato revolucionario en A Coruña Más información

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, el Bocca, que se situará en el 136 de Juan Flórez, será el cuarto napolitano en el entorno, tras los dos Terra Mia y Grosso Napoletano. En este caso, la especialidad será la saltimbocca napolitana, una bocado crujiente inédito hasta ahora en la ciudad. También para empezar a generar deseo, la propiedad y Negro Estudio, el encargado de la reforma, han puesto una foto gigante de una saltimbocca. Y la verdad es que está para comérselo.