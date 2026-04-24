Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vídeo BOCCA
A Coruña

El nuevo restaurante italiano de A Coruña fomenta el cotilleo

Bocca, que abrirá el próximo, deja entrever sus secretos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/04/2026 16:58

O los italianos son unos 'mirones', o las nuevas estrategias de marketing en hostelería son como llamó Paco Jémez a las estadísticas: “Como un tanga, enseñan mucho pero se olvidan de lo más importante”. Lo cierto es que, mientras A Coruña abre boca para probar un nuevo restaurante napolitano, la dirección ha querido aumentar esa sensación de deseo. La fórmula, al igual que en el caso del Santo Agujero, es a través de una pequeña mirilla que permite observar la evolución de los trabajos de un local que debe estar finalizado a mediados de mayo.

Una persona pasea delante del futuro bajo de Saltimbocca

Juan Flórez da la bienvenida al cuarto restaurante napolitano y a un plato revolucionario en A Coruña

Más información

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, el Bocca, que se situará en el 136 de Juan Flórez, será el cuarto napolitano en el entorno, tras los dos Terra Mia y Grosso Napoletano. En este caso, la especialidad será la saltimbocca napolitana, una bocado crujiente inédito hasta ahora en la ciudad. También para empezar a generar deseo, la propiedad y Negro Estudio, el encargado de la reforma, han puesto una foto gigante de una saltimbocca. Y la verdad es que está para comérselo.

Te puede interesar

El ideal gallego

O sistema sanitario galego perde camas e presenta o dato máis baixo desde 1999
Europa Press
Finalistas del concurso CTV 2025

A Coruña ya puede presumir del mayor 'destape' en la hostelería de España
Guillermo Parga
annie (45)

Últimos días para visitar la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
Redacción
Travesía de Oseiro

Arteixo plantea un modificado de crédito para renovar la travesía de Oseiro
Noelia Díaz