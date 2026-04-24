El área canina con circuito 'agility' del parque de Vioño estará lista este año

Perros en el parque de Vioño Quintana

El área canina del parque de Vioño, que contará con lavadero y un circuito 'agility', será una realidad próximamente. El Gobierno local dio luz verde este viernes a la apertura del proceso de licitación, con un presupuesto base de 134.310 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Vioño se sumará de esta forma al parque de Bens, Santa Margarita, Adolfo Suárez, Mesoiro y Eirís como superficie con área canina delimitada.

En A Coruña, además, existen otras zonas consideradas como aptas para el esparcimiento canino, como la Torre de Hércules, San Diego, el Barrio de las Flores y A Maestranza. Vioño, parque que da servicio a dos barrios con alta densidad poblacional, como son Os Mallos y la Sagrada Familia, tendrá este servicio en un enclave con múltiples accesos peatonales. "Toda a veciñanza, sexa do barrio que sexa, ten dereito a recibir os mellores servizos municipais nos espazos públicos. Con equipamentos modernos e que atendan ás necesidades reais. A área canina de Vioño achega a miles de veciños de varios núcleos de poboación unha prestación que ata agora non tiñan e que demandaban", destacó la alcaldesa, Inés Rey.

El parque de Vioño, en A Coruña, tendrá una nueva área canina con lavadero y un circuito ‘agility’ Más información

Además, tal y como adelantó este diario el pasado mes de septiembre, el proyecto plantea la creación de un recinto de 2.100 metros cuadrados. Tendrá pavimento de césped natural, una pérgola con bancos, árboles, cuatro fuentes dobles potables, un lavadero canino, equipamiento ‘agility’, un cierre de trazado ergonómico, puerta doble con sistema de seguridad, papeleras e iluminación reforzada.

El circuito ‘agility’ estará compuesto de elementos fabricados con materiales residentes y con acabados seguros para los animales. La gama de obstáculos, además, se podrá configurar según las necesidades específicas de cada espacio y los tipos de ejercicios requeridos.

Así, en la nueva zona de Vioño habrá obstáculos de escalada, balancín, pasarela de equilibrio, mesa ‘agility’ (para reforzar la obediencia y concentración), empalizada, slalom, túnel, plataforma, obstáculos de salto, guardacán, trampolín y zigzag.