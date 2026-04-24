Decenas de personas de baja en A Coruña denuncian "abandono" por parte de la Seguridad Social

Belén Calvo, portavoz del grupo de damnificados, a las puertas del INSS de Félix Estrada Catoira Dani Patino

Por las grietas del escudo social se cuelan las esperanzas y la expectativa de ingresos de al menos una treintena de coruñeses que han decidido ponerle nombre a su situación. Amparados y reunidos vía redes sociales en un grupo llamado ‘Personas damnificadas por el impago del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) tras dos años de baja’, la denominación deja poco lugar a la imaginación y sí define de manera rigurosa un limbo legal para muchos. El denominador común de todos ellos puede resumirse en que han cumplido dos años de baja y, automáticamente, la administración pública ha dejado de pagarles la pensión correspondiente.

La paciencia se agota: Betanzos urge una solución definitiva al ‘desastre’ de la oficina de la Seguridad Social Más información

Sin embargo, la ley no establece que ese sea el final del camino, sino que cada caso tiene tres soluciones posibles: dar el alta médica, iniciar una incapacidad permanente o, excepcionalmente, prorrogar la baja otros seis meses. El problema es que en ese mecanismo falla una de las partes: A Coruña no está dando citas para el tribunal médico y, mientras los cotizantes esperan ese paso, su ayuda se ha cancelado sine die. Califican su situación de “abandono”.

Portavoz

Belén Calvo, una coruñesa de 49 años con una menor a su cargo, lleva 26 meses de baja, los dos últimos sin recibir un céntimo. Se ayuda de una muleta para poder andar y define su situación como crítica: ha sido operada de un tumor, arrastra problemas en la espalda y se encuentra bajo supervisión psicológica. Hasta hace algo más de dos años se ganaba la vida en una empresa de limpieza, pero eso que repite, “no estoy para trabajar”, no necesita el dictamen de ningún tribunal médico. A simple vista nadie le confiaría siquiera una escoba. “Estoy a favor de que se sancione a los que se aprovechan, pero estamos pagando quienes de verdad lo necesitamos”, reivindica a las puertas del INSS. Allí, nadie le da razón ni expectativa de solución. “Me dicen que no hay médicos”, asume.

Betanzos urge soluciones a la situación de la oficina del INSS Más información

Afirma que en el grupo al que representa hay dolencias y lesiones para cubrir todas las plantas de un hospital: personas con una o las dos piernas fracturadas, tumores de todo tipo superados y hasta accidentes de coche con resultado de ‘renacimiento’ por parte de la víctima. A ninguno de ellos lo ficharía un reclutador, pero tampoco tienen la ocasión de acreditar su situación. “Nos hemos puesto en contacto con todos los partidos políticos, instituciones, sindicatos o la Valedora do Pobo. Y, sin embargo, no encontramos la cita para que un tribunal médico se manifieste, porque la ley dice que solo nos puede recibir en nuestra ciudad. Entendemos que, mientras no nos digan lo contrario, nos tienen que seguir pagando”, sentencia Calvo, quien por otra parte dice no poder permitirse un abogado.

Colapso

El próximo lunes, los médicos inspectores de la Seguridad Social irán a la huelga. Su objetivo es denunciar “una plantilla mermada y desbordada de trabajo”, afirmaba en un comunicado público el sindicato que los agrupa (Simediss). El colectivo lleva varios meses realizando parones de dos horas semanales, mientras que los días 27 desde enero el paro es total.

Betanzos traslada a Madrid sus demandas para la oficina de la Seguridad Social Más información

Mientras, Belén y su treintena de compañeros de situación esperan que el Instituto Nacional de la Seguridad Social haga honor a su siglas: que aporte seguridad a los que la necesitan en la sociedad. No obstante, incluso en situaciones de incapacidad crónica para trabajar y esa situación definidida como “abandono”, existen motivos para la esperanza. Uno de los testimonios más recientes en el grupo afirma que ni el tribunal médico ni la Seguridad Social están de brazos cruzados. Solamente que no dan para más. “Están acelerando la llamada de inspección técnica de toda la gente que estamos sin cobrar, y dicen que nos citarán en breve, que tienen nuestros pagos ahí parados”, explica.

La demanda de asistencia social en A Coruña se aproxima a lo peor de la crisis pese a la bonanza económica Más información

Evidentemente, en el caso de que una vez los afectados consigan la cita y el tribunal resuelva a su favor, todas esas pensiones no recibidas serán ingresadas con carácter retroactivo. Pero incluso llegar a pasar el examen da lugar a otra situación de incertidumbre, tal y como dice otra afectada: “Yo he pasado la inspección médica y estoy sin cobrar y sin resolución”. Suscriben el testimonio al menos tres de los miembros del grupo del que es portavoz Belén Calvo. Esas citas más recientes tuvieron lugar el 13 de abril de 2026. Y la respuesta por parte de los trabajadores del INSS es siempre la misma: “Hacemos lo que podemos”.