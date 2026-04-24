Caamaño&Ameixeiras se unen a Xoel López para completar el cartel de Noites do Porto

Caamaño&Ameixeiras EC

Noites do Porto continúa dando forma a la que será su sexta edición, concretamente a la programación especial de la Noite de San Xoán en el escenario del muelle de Batería. Tras desvelar el esperado regreso de Xoel López a su ciudad, Caamaño&Ameixeiras se suman al cartel del 23 de junio. El festival refuerza así la identidad de una noche repleta de simbolismo para A Coruña apostando por programar música con sello gallego en su escenario principal.

La presencia de Caamaño&Ameixeiras en el escenario principal y buque insignia de Noites do Porto, armadas de violín, acordeón y voz, promete ser una de las citas imprescindibles del festival. El evento, organizado por MASGALICIA y que cuenta con el apoyo del Concello da Coruña, la Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo- y Estrella Galicia, apuesta firmemente por descubrir uno de los proyectos más determinantes de la actual escena gallega en una noche simbólica y llena de arraigo para la ciudad.

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Formado en 2018 por Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) , el dúo destaca por un lenguaje que mantiene la esencia de lo popular incorporando recursos contemporáneos. Tras el éxito de su álbum debut, Aire! —galardonado, entre otros reconocimientos, con el Premio Martín Códax de la Música—, el dúo dio un paso más en su evolución artística con su segundo trabajo, Quitar o aire. Producido por el reconocido Hevi (Malandrómeda) en el Laboratorio Soyuz, en este disco Caamaño&Ameixeiras resignifican los códigos de la música de raíz.

Con esta nueva incorporación, Noites do Porto reafirma su compromiso de priorizar el talento, la emoción y el vínculo real con la ciudad uniendo a dos de los proyectos más interesantes y aplaudidos de la escena actual. Mientras que Xoel López presentará su nuevo universo sonoro con Oniria Popular, su 17º disco de estudio, Caamaño&Ameixeiras aportará su particular y contemporánea visión de la tradición, explorada en sus discos Aire! y Quitar o aire, consolidando el muelle de Batería como el epicentro cultural de la noche de San Xoán. Las entradas para esta jornada están a la venta en Ataquilla.com y Ticketmaster.

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