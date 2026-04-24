El avalista coruñés de los proyectos de la pequeña y mediana empresa: “Sin Afigal no se ejecutarían”

El presidente de Afigal, Manuel Galdo Carlota Blanco

El sector financiero no solo incluye a los bancos tradicionales. Un ejemplo de ello es Afigal, una Sociedad de Garantía Recíproca sin ánimo de lucro con sede en A Coruña. Su objetivo principal es facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedores mediante la concesión de avales y asesoramiento.

Su presidente, Manuel Galdo, explica que existen diferentes niveles en el sector: bancos, que reciben depósitos y prestan fondos a terceros; entidades financieras y empresas dedicadas a la inversión. Tras estas, se encuentran las sociedades de garantía recíproca. Estas últimas entran en acción cuando una compañía es “muy pequeña”, las “garantías” son “algo débiles” y el banco no declara “la viabilidad del proyecto. “Ahí acuden al aval de Afigal. Si no pagan en el banco, si no devuelven esa operación de crédito, el primer responsable sería Afigal, que sería quien tendría que pagar esa operación impagada”, asegura.

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También relata que, de este modo, esta entidad de avales permite que proyectos que han sido considerado “viables” puedan “recibir financiación” y ejecutarse. “Sin el aval de Afigal no se ejecutarían porque el sistema bancario no los financiaría”, avisa.

El año pasado respaldó a un total de 1.093 proyectos empresariales, que lograron financiación por más de a 104 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. Entre los principales instrumentos de financiación canalizados, destacaron las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Actividad

¿Qué empresas demandan más financiación? Manuel Galdo detalla que la cartera de clientes de Afigal se compone de un 43% de pymes, un 35% son micropymes y el restante 22% son autónomos. “En este momento tenemos vivas 5.200 operaciones por un importe de 328 millones de euros al cierre el 31 de diciembre”, afirma.

También indica que la entidad aprobó hace tres años un plan estratégico de crecimiento. Como medidas destacadas, trasladó sus oficinas desde la calle Real a la esquina de Durán Loriga con Alameda, un enclave más accesible para las empresas. Además, su presidente señala que se acometió una “reestructuración interna” con la creación de una dirección de riesgos y otra de ámbito comercial. A esto hay que sumar que se amplió el número de analistas y de comerciales.

Otro de los objetivos que se ha propuesto Afigal es darse a conocer entre su público objetivo. “Nosotros teníamos una tasa de conocimiento de las más elevadas de las sociedades de garantía recíprocas españolas, pero con todo eso, supone que la mayor parte del público objetivo de las empresas a las que nosotros debemos dirigirnos no nos conocía”, confiesa Manuel Galdo.

¿Cuál es el perfil del cliente de Afigal? “Son pequeñas, muy pequeñas empresas, autónomos. Nuestro límite máximo de aval está en un millón de euros. Por tanto, son empresas que precisan financiación por menos de un millón de euros”, asegura.