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A Coruña

El acceso ferroviario a Langosteira se 'enchufa' a la red eléctrica tras lograr el permiso de la Xunta

La Consellería de Economía concede autorización a la Autoridad Portuaria para construir esta infraestructura

Iván Aguiar
Iván Aguiar
24/04/2026 02:22
El tren carrilero, durante la colocación de los raíles
El tren carrilero, durante la colocación de los raíles
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Si esta semana se hizo público que la obra del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Langosteira había alcanzado un importante avance con la finalización del tendido de toda la vía, ahora registra otro pequeño hito.

La Consellería de Economía e Industria, a través del Servizo de Enerxía e Minas, ha emitido una resolución en la que concede a la Autoridad Portuaria de A Coruña la autorización administrativa y de construcción del sistema de suministro eléctrico para el enlace ferroviario.

Características

El proyecto se denomina oficialmente ‘LMTS (línea de media tensión subterránea), Centro de Seccionamiento Alimentación principal acceso ferroviario Puerto Exterior-Lugar de Vío, M 6-1’. Esta instalación se ubica en la calle Nicanor Tabuyo Domínguez, en el polígono de Vío.

La resolución de la Xunta detalla que esta infraestructura que suministrará electricidad al enlace ferroviario se compone de un centro de seccionamiento de tipo prefabricado cuya función principal es permitir maniobras de mantenimiento o aislar averías sin que afecte a toda la línea. Además, el proyecto supone la ejecución de una línea de media tensión que tendrá su inicio y final en los empalmes sobre una línea eléctrica ya existente de la empresa UFD Distribución (grupo Naturgy).

La resolución emitida por el Gobierno gallego recoge que la instalación se construirá “en el plazo de dos años” y que, “para la puesta en funcionamiento, el promotor deberá aportar una solicitud con las homologaciones correspondientes y un certificado del director del proyecto en el que se asegure que la actuación cumple con las exigencias legales.

Esta infraestructura empezó a ser construida a principios de 2022 y ahora está cerca de su finalización, prevista para este verano. Su puesta en funcionamiento quedaría para 2027.

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