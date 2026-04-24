A Coruña ya puede presumir del mayor 'destape' en la hostelería de España

Finalistas del concurso CTV 2025 Patricia G. Fraga

El hecho de que A Coruña no tenga, o no tuviera hasta hace cuatro años una tapa que le identificase, sorprende a quienes hacen de su visita a la ciudad un homenaje gastronómico en toda regla. Sin embargo, ese vacío que ha logrado oficializar y llenar de identidad la Ruta de Tapas CTV (Coruñesa de Toda la Vida) ha desbordado incluso a los organizadores. El crecimiento ha sido exponencial, hasta romper en este 2026 con la capacidad de aceptación y movilización: un total de 250 establecimientos se han unido a la llamada de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, 48 más que hace un año. Y todavía faltan 20 días para que finalice el plazo de inscripción.

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La primera edición sirvió para que el concurso calase en la ciudad, la segunda ya pasó a ser directamente el más grande de Galicia, y en 2025 ya miró a la cara a los demás certámenes del norte de España. Ahora, Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, lo tiene claro: hay que pensar en clave nacional. "El año pasado conseguimos ser 200 participantes, y ya era algo fuera de lo normal", recuerda. "Hay que verlo como un éxito sin precedentes, y como el concurso más grande de España", añade.

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Entre los cambios que ha introducido la organización para 2026 está el doblar el premio (1.000 euros para el ganador), así como un pasaporte directo para el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2027 (Madrid Fusión). Sin embargo, donde realmente está el orgullo es en el hecho de abanderar oficialmente el sabor coruñés, así como su maridaje con Estrella Galicia. Los interesados todavía tienen hasta el 14 de mayo para formalizar su inscripción de cara a una ruta que se celebrará entre los días 15 y 24 del mismo mes. Las reglas no pueden ser más sencillas: utilizar productos de proximidad, lograr un buen maridaje con determinados vinos y productos de Estrella Galicia, así como ofrecer una creación propia.