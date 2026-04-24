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A Coruña

A Coruña destinará 1,5 millones anuales para reforzar el alquiler social

El plan cuenta con 5,9 millones hasta 2030 para ampliar la oferta de este tipo de vivienda

Redacción
24/04/2026 14:05
Vivienda social de Marqués del Pontejos
IG
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El ejecutivo local aprobó hoy en junta extraordinaria encargar a la Empresa Municipal de Vivenda, Servicios y Actividades (Emvsa) la prestación de un servizo de gestión legal, administrativa y técnica de un Banco Municipal de Vivenda destinado al alquiler social, con una inversión total de 5.899.315 € hasta el año 2030, lo que supone 1,5 millones anuales a partir do 2027.

“Esta medida está a afondar nun empeño fundamental deste Goberno, que é poñer os recursos municipais ao servizo da cidadanía, tratando no que está na nosa man de paliar a grave crise da vivenda que estamos a vivir en toda España. Como sempre, invitamos a todas as administracións a que fagan o mesmo que nós”, remarcó la alcaldesa, Inés Rey. 

El concello es propietario de un conjunto de bienes inmuebles de carácter patrimonial destinados al arrendamiento, formado por 410 viviendas

Esta medida se suma a otras adoptadas por el gobierno municipal para tratar de aumentar la oferta de vivienda en la ciudad y contener el precio de compra y alquiler. Como la declaración de la zona tensionada, la regulación de las Viviendas de Uso Turístico, o la construcción de dos nuevos edificios municipales que serán destinados a alquiler o vivienda social. Uno, de cinco viviendas, en Marqués de Pontejos, y otro de 50 en Xuxán. 

Este banco estará integrado por las viviendas de titularidad municipal y  por todas aquellas particulares que la ciudadanía, voluntariamente, ponga a disposición de la entidad para la gestión y formalización de alquileres.

El ayuntamiento ya tiene hogares destinados a colectivos especialmente vulnerables o con mayor dificultad de acceso a la vivienda, también gestionado por Emvsa.

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