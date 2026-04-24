A Coruña despega hacia Canarias con vuelos desde 65 euros gracias a Binter

Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

La aerolínea Binter mantiene activa hasta este domingo su popular promoción “Bintazo”, que ofrece vuelos desde el aeropuerto de Alvedro hacia las islas de Tenerife y Gran Canaria desde tan solo 65 euros por trayecto.

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Esta oferta incluye hasta cinco frecuencias semanales, lo que refuerza la conectividad entre Galicia y el archipiélago canario, especialmente de cara a escapadas de primavera y principios de verano. Los billetes promocionales están sujetos a disponibilidad y a condiciones específicas de compra anticipada.

Desde la compañía destacan que esta campaña busca facilitar los desplazamientos entre la península y Canarias a precios competitivos, consolidando además el creciente interés de los viajeros gallegos por destinos de sol y playa durante todo el año.

Los interesados pueden acceder a la promoción a través de la web oficial de la aerolínea, donde se detallan fechas, horarios y condiciones aplicables.