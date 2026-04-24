A Coruña despega hacia Canarias con vuelos desde 65 euros gracias a Binter
La aerolínea Binter mantiene activa hasta este domingo su popular promoción “Bintazo”, que ofrece vuelos desde el aeropuerto de Alvedro hacia las islas de Tenerife y Gran Canaria desde tan solo 65 euros por trayecto.
Esta oferta incluye hasta cinco frecuencias semanales, lo que refuerza la conectividad entre Galicia y el archipiélago canario, especialmente de cara a escapadas de primavera y principios de verano. Los billetes promocionales están sujetos a disponibilidad y a condiciones específicas de compra anticipada.
Desde la compañía destacan que esta campaña busca facilitar los desplazamientos entre la península y Canarias a precios competitivos, consolidando además el creciente interés de los viajeros gallegos por destinos de sol y playa durante todo el año.
Los interesados pueden acceder a la promoción a través de la web oficial de la aerolínea, donde se detallan fechas, horarios y condiciones aplicables.