A Coruña cambia su Cadena 100 más visitado por el restaurante asiático más exitoso de España

Uno de los restaurantes Udon

Con 20 años de trayectoria a sus espaldas y más de 80 restaurantes repartidos por todo el mundo, la cadena de restaurantes asiáticos Udon se instalará próximamente en pleno centro de A Coruña. Lo hará en el número 2 de la plaza de Pontevedra, donde hasta hace unos años Cadena 100 era una parada habitual para muchos que buscaban gangas de todo tipo. Sin embargo, el declive de ese modelo de negocio, unido al imparable auge de la cocina oriental, ha cruzado dos trayectorias antagónicas.

Un gigante asiático se planta frente a La Cervecería de Estrella Galicia en A Coruña Más información

Udon se define así oficialmente: “Somos líderes en comida asiática en España, con un modelo de negocio rentable, que apuesta por la I+D en producto, tecnología aplicada a la restauración y sostenibilidad”. Por otra parte, acerca de lo que se encuentran los clientes dice: “Somos tu restaurante asiático especializado en noodles, ramen y otros platos asiáticos llenos de sabor”. Y eso lo cumple a rajatabla porque, además de unos precios accesibles, su carta condensa todos los platos con los que los coruñeses se han ido familiarizando en los últimos años.

Little Italy y Chinatown convierten el centro de A Coruña en una pequeña Nueva York Más información

Utilizan muchos de los críticos gastronómicos el término casual dining, que se refiere a comida rápida de calidad. Además, también apuesta por un ambiente urbano y juvenil en el interior de sus locales.