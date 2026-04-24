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A Coruña

A Coruña cambia su Cadena 100 más visitado por el restaurante asiático más exitoso de España

La cadena Udon, con más de 80 establecimientos en todo el mundo, abrirá próximamente sus puertas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/04/2026 12:42
Uno de los restaurantes Udon
Uno de los restaurantes Udon
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Con 20 años de trayectoria a sus espaldas y más de 80 restaurantes repartidos por todo el mundo, la cadena de restaurantes asiáticos Udon se instalará próximamente en pleno centro de A Coruña. Lo hará en el número 2 de la plaza de Pontevedra, donde hasta hace unos años Cadena 100 era una parada habitual para muchos que buscaban gangas de todo tipo. Sin embargo, el declive de ese modelo de negocio, unido al imparable auge de la cocina oriental, ha cruzado dos trayectorias antagónicas.

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Udon se define así oficialmente: “Somos líderes en comida asiática en España, con un modelo de negocio rentable, que apuesta por la I+D en producto, tecnología aplicada a la restauración y sostenibilidad”. Por otra parte, acerca de lo que se encuentran los clientes dice: “Somos tu restaurante asiático especializado en noodles, ramen y otros platos asiáticos llenos de sabor”. Y eso lo cumple a rajatabla porque, además de unos precios accesibles, su carta condensa todos los platos con los que los coruñeses se han ido familiarizando en los últimos años.

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Utilizan muchos de los críticos gastronómicos el término casual dining, que se refiere a comida rápida de calidad. Además, también apuesta por un ambiente urbano y juvenil en el interior de sus locales.

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