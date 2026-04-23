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Primer día de Alvedro como sustituto de Lavacolla
A Coruña

Tranquilidad en el estreno de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla

Dani Sánchez
Dani Sánchez
23/04/2026 10:29

Este jueves, 23 de abril, se iniciaron de forma oficial los 35 días en los que el aeropuerto de Alvedro funcionará como sustituto del de Lavacolla, en Santiago, durante las obras a las que se someterá este hasta el próximo 27 de mayo. La tranquilidad fue la nota dominante a primera hora, a la espera que a medida que pase la mañana sea mucho mayor el tránsito por la terminal herculina.

Pasajeros en la terminal de Alvedro

Aterriza en Alvedro el primer vuelo llegado por el cierre del aeropuerto de Santiago durante un mes

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A primera hora aterrizaron en A Coruña vuelos procedentes de Barcelona (07.25) y Madrid (07.50 y 08.40), mientras que de la terminal salieron aviones con destino Madrid (06.30, 08.35 y 09.20) y Santa Cruz de Tenerife (09.00 horas).

En las primeras horas de este jueves no hubo mayores problemas que la escasez de taxis, que llevó a que muchas personas tuviesen que esperar bastante tiempo para poder abandonar el aeropuerto de Alvedro.

La previsión es que el tráfico aeroportuario y de pasajeros se incremente bastante a partir de las once de la mañana, cuando están programadas las llegadas de vuelos desde Madrid (11.45) y Palma de Mallorca (11.55) y las salidas hacia Barajas-Adolfo Suárez (12.35) y el aeródromo mallorquín (12.30). 

El cierre de Lavacolla hará que el aeropuerto de Alvedro aumente en aproximadamente un 70% sus operaciones, lo que también ha llevado a tener que reforzar las frecuencias de autobuses que unen el aeropuerto de A Coruña con Santiago.

Terminal del aeropuerto de Alvedro

El cierre de Santiago elevará un 70% las operaciones en Alvedro

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Autobús en Alvedro

Estos son los autobuses de refuerzo entre Alvedro y Santiago durante el cierre de Lavacolla

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