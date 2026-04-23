Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué hacer con las entradas de El Último de la Fila para Riazor?

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/04/2026 13:25
El Último de la Fila
El Último de la Fila
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Con el cambio de ubicación del concierto de El Último de la Fila, que pasa de ser el 13 de junio en el estadio de Riazor (A Coruña) a trasladarse al Monte do Gozo, en Santiago, muchos fans se preguntan ahora qué van a hacer con sus entradas. Y es que el problema no radica solo en el cambio de ubicación, sino en que los dos lugares son muy diferentes en estructura -de un estadio a un anfiteatro- por lo que los espacios para poder gozar del concierto también se modifican.

El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum

El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor al Monte do Gozo

Más información

Desde la promotora han informado al respecto de que las entradas compradas para pista y las de movilidad reducida valdrán para la nueva ubicación. “Su precio y disposición se mantienen igual”, y “podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional”, subraya la promotora en un comunicado. A los que dispongan de pases de pista para el estadio municipal y no deseen acudir al evento en el nuevo recinto se les ofrecerá la opción de solicitar el reembolso, a través de Ticketmaster, en un plazo máximo de 30 días, en concreto desde hoy hasta el 23 de mayo (este incluido).

En el caso de los que hubiesen adquirido pases para cualquiera de las tres gradas de Riazor habilitadas (Tribuna, Preferencia y Marathón), se procederá a su devolución automática, y después tendrán preferencia de compra, durante 48 horas, para la nueva ubicación. Esto es debido a que en el Monte do Gozo no hay graderíos con asientos y las comodidades de los del estadio de Riazor. Esta preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el recinto santiagués estará disponible desde el próximo lunes 27 a las 11.00 horas hasta el próximo miércoles 29 a las 10.59 horas.

Primera edición del Morriña Fest en el estadio de Riazor

El play-off y el Teresa Herrera frustran el concierto de El Último de la Fila en Riazor

Más información

Los nuevos pases para el público en general saldrán a la venta el miércoles 29 de abril, a las 11 horas. Será a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento.

Dado que todas las localidades pasan a ser iguales, habrá un precio único, que será de 80 euros más gastos de gestión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Terapia con perros en la Fundación Jove e Inibic

Las fundaciones María José Jove e Inibic impulsan un programa de terapia con perros en adolescentes
EP
Belén do Campo preside a Comisión Territorial de Coordinación cos directores territorias

Belén do Campo preside la comisión territorial para abordar el absentismo laboral y el concurso de traslados en Galicia
Redacción
El Último de la Fila

¿Qué hacer con las entradas de El Último de la Fila para Riazor?
Óscar Ulla
El ideal gallego

Os alumnos galegos contarán desde 5ª de primaria cunha conta de correo oficial para comunicacións e uso educativo
EP