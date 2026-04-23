¿Qué hacer con las entradas de El Último de la Fila para Riazor?

El Último de la Fila Archivo El Ideal Gallego

Con el cambio de ubicación del concierto de El Último de la Fila, que pasa de ser el 13 de junio en el estadio de Riazor (A Coruña) a trasladarse al Monte do Gozo, en Santiago, muchos fans se preguntan ahora qué van a hacer con sus entradas. Y es que el problema no radica solo en el cambio de ubicación, sino en que los dos lugares son muy diferentes en estructura -de un estadio a un anfiteatro- por lo que los espacios para poder gozar del concierto también se modifican.

El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor al Monte do Gozo Más información

Desde la promotora han informado al respecto de que las entradas compradas para pista y las de movilidad reducida valdrán para la nueva ubicación. “Su precio y disposición se mantienen igual”, y “podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional”, subraya la promotora en un comunicado. A los que dispongan de pases de pista para el estadio municipal y no deseen acudir al evento en el nuevo recinto se les ofrecerá la opción de solicitar el reembolso, a través de Ticketmaster, en un plazo máximo de 30 días, en concreto desde hoy hasta el 23 de mayo (este incluido).

En el caso de los que hubiesen adquirido pases para cualquiera de las tres gradas de Riazor habilitadas (Tribuna, Preferencia y Marathón), se procederá a su devolución automática, y después tendrán preferencia de compra, durante 48 horas, para la nueva ubicación. Esto es debido a que en el Monte do Gozo no hay graderíos con asientos y las comodidades de los del estadio de Riazor. Esta preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el recinto santiagués estará disponible desde el próximo lunes 27 a las 11.00 horas hasta el próximo miércoles 29 a las 10.59 horas.

El play-off y el Teresa Herrera frustran el concierto de El Último de la Fila en Riazor Más información

Los nuevos pases para el público en general saldrán a la venta el miércoles 29 de abril, a las 11 horas. Será a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento.

Dado que todas las localidades pasan a ser iguales, habrá un precio único, que será de 80 euros más gastos de gestión.