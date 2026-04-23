Someso estrena su nuevo parque infantil

Inés Rey y Noemí Díaz inauguraron el parque infantil en Someso Andy Perez

El Ayuntamiento inauguró este jueves el nuevo parque infantil del barrio de Someso, una actuación incluida en el Plan de Barrios 2025-2027 que permitió transformar un espacio en desuso en un entorno accesible y sostenible

El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Valcuende Rodríguez, surge de una propuesta ganadora en los Presupuestos Participativos que permitió urbanizar un suelo residual situado en Lugar Lamelas, en una calle perpendicular a la calle José Pascual López-Cortón, entre el Centro Comercial Espacio Coruña y el Centro Integrado de Formación Profesional Someso. La intervención transformó esta parcela en un espacio útil, accesible y humanizado, dotado de los elementos necesarios para el uso vecinal y comunitario. Las obras incluyeron actuaciones integrales de pavimentación, instalación de mobiliario urbano, jardinería, sistemas de drenaje y recogida de aguas pluviales, así como la ejecución de una red de suministro de agua potable conectado a la red municipal, que abastece la fuente instalada en la zona.

Inés Rey y Noemí Díaz inauguraron el parque infantil en Someso Andy Perez

La nueva configuración del espacio permite diferenciar áreas de tránsito, zonas de estancia, espacios verdes y una zona específica de juegos. El área infantil está equipada con un columpio de acero con asiento tipo nido, un tobogán y juegos pintados en el suelo, como una serpiente, un parchís y una mariola. Además, se instalaron bancos y se plantaron árboles, contribuyendo al avance ambiental y a la renaturalización del entorno. La alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, visitaron hoy el nuevo espacio acompañadas por representantes de la AVV Sector 7 – Recinto Ferial.

Durante la visita, la alcaldesa destacó que “este nuevo área verde es un ejemplo de como la participación ciudadana se traduce en avances reales en los barrios”, y subrayó que “Someso gana un espacio de encuentro, de ocio y de convivencia que responde directamente a las necesidades de su paisanaje”. Rey también puso en valor el impacto de este tipo de actuaciones, señalando que “seguir invirtiendo en espacios públicos de calidad es fundamental para avanzar hacia una ciudad más sostenible, más amable y con mayor calidad de vida”.