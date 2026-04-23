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A Coruña

Las fundaciones María José Jove e Inibic impulsan un programa de terapia con perros en adolescentes

Ep
23/04/2026 13:37
Terapia con perros en la Fundación Jove e Inibic
Terapia con perros en la Fundación Jove e Inibic
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La Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC han puesto en marcha en el Hospital Materno Infantil del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) un nuevo programa de intervención asistida con perros dirigido, en esta ocasión, a adolescentes atendidos en el Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil.

La iniciativa busca mejorar el bienestar emocional, la motivación terapéutica y las habilidades sociales de los jóvenes mediante la interacción con estos animales de terapia. El programa está orientado a adolescentes que presentan dificultades emocionales, como ansiedad, depresión o problemas de regulación emocional.

A través de sesiones semanales, se incorpora la terapia asistida con perros como herramienta complementaria dentro del abordaje clínico. El mismo está dirigido por la doctora Laura Vigo, coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental Infanto- Juvenil e investigadora del INIBIC, y por la profesora doctora Adriana Ávila Álvarez, coordinadora de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional en Intervenciones no Farmacológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC.

Las sesiones, de una hora de duración y con grupos reducidos de entre 4 y 10 participantes, se desarrollan en la unidad y están coordinadas y dirigidas por profesionales especializados en terapia ocupacional e intervención asistida con animales.

Durante las actividades, los adolescentes participan en dinámicas adaptadas a sus intereses, que incluyen el cuidado del perro, juegos, entrenamiento básico e interacción guiada. Este enfoque permite trabajar aspectos clave como la autoestima, la gestión emocional, la comunicación y la responsabilidad, en un entorno seguro y libre de juicios.

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