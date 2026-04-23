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A Coruña

La red 'Ellas Innovan' se presenta en A Coruña este viernes

Esta iniciativa se define como "una red de líderes en innovación en sectores estratégicos"

Redacción
23/04/2026 16:02
Raquel Maquieira, durante la jornada de la Cámara de Comercio
Raquel Maquieira, una de las fundadoras de Ellas Innovan
Germán Barreiros
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El salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá este a las 10.00 horas la presentación del proyecto 'Ellas Innovan', una red de líderes en innovación en sectores estratégicos, con especial foco en el impulso del liderazgo femenino como palanca de transformación en los entornos de innovación, la tecnología y la toma de decisiones estratégicas.

Sus fundadoras son Laura Rodríguez, Berta Caro y Raquel Maquieira, y cuentan con el apoyo de José Luis Casal, Juan Diego Pérez Freire, Alberto Garnil, Bisila Bokoko, Susana Romero Miguel, Silvia E. y María Gálvez del Castillo Luna.

Raquel Maquieira, durante la jornada de la Cámara de Comercio

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“La innovación que crea el futuro nace de la colaboración y el intercambio de conocimiento entre pares. Estamos listas para cambiar las reglas del juego”, destacan las promotoras de esta iniciativa.

Desde 'Ellas Innovan' destacan que en la presentación contarán con la presencia de compañías como Google, Telxius o Possible Incorporated y representantes de la Aesia (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial), Xunta de Galicia, Axencia Galega de Innovación, Concello de A Coruña y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

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