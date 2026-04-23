La parada de bus de Entrejardines podría volver a funcionar casi en el mismo lugar

La parada de Entrejardines Carlota Blanco

La asociación vecinal de la Ciudad Vieja ha sido la primera en alzar la voz en un tema referente al funcionamiento de Alvedro a corto y medio plazo. En un escrito remitido a la Concejalía de Movilidad e Infraestructuras, los residentes solicitan “información relativa a la suspensión de las paradas de Puerta Real y Obelisco/Cantones en la línea de autobús en dirección a Alvedro”.

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La comunicación, firmada por el presidente Leonardo Méndez, expone que “si bien es conocido que en la zona de los Cantones se están llevando a cabo obras, la suspensión de las paradas sin comunicación clara y accesible a la ciudadanía genera confusión y prejuicio, tanto a residentes como a visitantes; el citado servicio constituye una infraestructura fundamental para la movilidad urbana y metropolitana”.

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Por otra parte, el dirigente recuerda que “la nueva configuración del recorrido, con salida desde la zona del castillo de San Antón y parada en la plaza de Ourense, supone una merma en la accesibilidad del servicio desde el centro de la ciudad”. Acompaña su exposición con el argumento de la subida de precios, tanto en el estacionamiento como en otro tipo de medios de transporte.

Versión de la Xunta

Fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia recuerdan que “o pasado día 13 de abril, por causa da peonalización de Entrexardíns efectuada polo Concello da Coruña e tamén a petición do mesmo, a Xunta tivo que reorganizar o transporte interubano da Coruña, co obxectivo de desconxestionar a avenida da Marina e tendo en conta o elevado tránsito peonil e ciclista da zona, en aras de garantir a seguridad da cidadanía”.

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Además, el Gobierno autonómico remite al pasado 10 de abril, cuando el portal bus.gal actualizó un aviso para informar de la sustitución de la parada de Entrejardines por la del teatro Colón, “así como a modificación da liña Hospital Abente e Lago-Aeroporto da Coruña”. “Na notificación informábase tamén da supresión das paradas de Porta Real e do Obelisco, así como do cambio de localización da parada cabeceira da liña”, matizan desde la Xunta. “Por outra banda, cómpre salientar o mantemento da parada de praza de Ourense, situada a 600 metros das paradas eliminadas, polo que os usuarios dispoñen desta alternativa”. Finalmente, la misma consellería avanza: “Segundo coñecemos, o Concello estaría avaliando a posibilidade de habilitar unha parada na avenida do Porto, á altura de onde estaba a de Entrexardíns”.

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No obstante, el quebradero de cabeza de los residentes en la Ciudad Vieja es, básicamente, tener que cargar con las maletas esos 600 metros.