La nueva rotonda de San Cristóbal será más simple y sin semáforos

Plano de la nueva rotonda de la ronda de Outeiro CEDIDA

Todo conductor que haya visitado A Coruña ha transitado alguna vez por la rotonda de San Cristóbal. Situada frente a la estación de tren, recibe el tráfico proveniente de la ronda de Outeiro y lo canaliza sobre todo hacia Alfonso Molina. Es la principal puerta de entrada a la ciudad para muchos visitantes. A menudo, en hora punta, el tráfico parece atrapado en sus carriles regulados por semáforos, así que el Ayuntamiento ha decidido simplificarla y crear una rotonda al uso con una inversión de 1,5 millones de euros.

Eso significa que los semáforos que obligan a detenerse a los vehículos en medio de la rotonda desaparecerán por completo. Se sustituye así la actual glorieta circular de 18 metros de radio por una glorieta de trazado ovalado, con extremos circulares de radios exteriores de 8 y 10 metros.

En esta nueva glorieta confluirán Marqués de Figueroa, Bella Avenida y el ramal procedente de la avenida de Alfonso Molina (la ronda de estaciones), en el cual se modificará también la sección de transversal. Esta rotonda permitirá el acceso directo a la estación intermodal y su nuevo parking subterráneo, porque estas obras se realizan para garantizar la agilidad del tráfico en la nueva infraestructura.

Vista cenital de la rotonda San Cristóbal, en la ronda de Outeiro google earth

Los coches saldrán por otra glorieta, de aproximadamente 14 metros de radio exterior en la intersección con General Rubín, que permitirá realizar cambios de sentido y mejorar la fluidez del tráfico. De esta manera, una vez se salga de la estación, el conductor podrá escoger entre girar hacia la ronda de Outeiro, bajar por General Rubín o continuar por la avenida del Ferrocarril.

Será, además, la primera rotonda como tal que se construya ex profeso para la estación, dado que inicialmente se había proyectado una para la avenida de Arteixo, para conducir a los autobuses hasta la entrada de la avenida de A Sardiñeira, pero finalmente se optó por un simple cruce semafórico.

Menos aparcamiento

Como ya es obligado, se instalará un carril bici en los tramos cercanos de las tres vías que confluyen en la rotonda e incluso una dársena provisional de autobuses en la ronda de las estaciones. Es decir, el ramal que conduce desde la avenida de Alfonso Molina. Actualmente es una zona de aparcamiento en batería en uno de sus lados y del otro, en línea. En total, con 30 plazas que habrá que eliminar.

A esto hay que añadir unos diez espacios de estacionamiento situados frente a la estación. Entre la dársena y el carril bici, estas plazas desaparecerán, lo que es una mala noticia para los conductores en un barrio donde los lugares para el aparcamiento escasean.