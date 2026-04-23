La estudiante de A Coruña que parte el bacalao

Andrea Álvarez, en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiroi Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro

Con apenas 24 años, Andrea Álvarez se ha convertido en una de las grandes promesas de la cocina coruñesa. Y eso que hablamos de una alumna de primer año en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro. Si a alguien de su edad le dijeran hace unos años que iba a hacerse la ruta del bacalao, seguramente hubiera interpretado otra cosa. Pero ella lo ha hecho desde los fogones, con la creatividad por bandera y la responsabilidad para representar a A Coruña en el Concurso de Escuelas de Cocina de Bacalao Islandia, un certamen nacional que tendrá lugar hoy en Barcelona.

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Existe todo un proceso, consensuado con su mentor, el profesor Pablo Caridad. Sin embargo, también asegura que hay ingredientes en el ADN que vienen de muy atrás: “Lo hago por mis abuelos, porque les encantaba cocinar pescado y son una inspiración. Amo la cocina desde pequeña por ellos”.

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En el plan, no solamente se ha buscado la mejor receta, sino también la fusión y el equilibrio de las culturas coruñesa e islandesa. “Nos basamos en varias ideas, como por ejemplo el hecho de trabajar con cultura de pura vaca”, indica la candidata a ‘bacaladera del año’. La propuesta que presenta se denomina ‘Vakalao’, y explicarlo lleva casi tanto como prepararlo.

Vakalao

Consiste en varias técnicas ejecutadas alrededor del pescado en cuestión, donde interviene también la grasa de vaca vieja gallega. De esta manera, pretende buscar paralelismos entre las gastronomías gallega e islandesa, ya que ambas tienen presencia de razas de vaca que han conservado su genética. Posteriormente, sobre la sección de un hueso de codillo de ternera, se monta brandada de bacalao emulsionada con grasa fundida de vaca vieja. Se incorporan cuatro texturas, dos crudités y dos crujientes de bacalao y grasa de vaca.

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En la siguiente capa del plato, se disponen lascas de bacalao ejecutado con técnica de decocción, subiendo de temperatura un fondo de algas a 100 grados, dejándolo reposar hasta enfriar a 67 e introduciendo el lomo del bacalao atemperado a 16 grados, hasta que enfríe a 44. De esta manera, se pretende “no desnaturalizar el colágeno con una lasca sedosa y muy amable en el paladar”. Para aderezar todo lo anterior, se disponen elaboraciones a modo de guarnición, como maltobolas de hinojo, puré de fiuncho y manzana crujiente de piel de bacalao.