Estrella Galicia invierte en el proyecto de la cerveza artesanal BdeGust

Representantes de Hijos de Rivera y BdeGust Cedida

Corporación Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, se incorpora al proyecto de cerveza artesanal BdeGust con el objetivo de poner "recursos al servicio de su crecimiento" y multiplicar de esta manera "su capacidad de impacto social", así como de establecer "sinergias".

La compañía cervecera ha hecho público este movimiento en la mañana de este jueves, en la que explicado que su nuevo socio es una cervecera artesanal nacida en 2019 con la misión de elaborar cerveza premium para crear oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social.

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La empresa con sede en A Coruña también explica que BdeGust ha experimentado "un crecimiento constante y autosuficiente desde su nacimiento" en Cataluña hace siete años, impulsando "una propuesta de valor" basada en "la calidad del producto, el arraigo al territorio y un modelo de impacto integral" que abarca desde "la producción hasta la distribución".

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, señala que esta nueva marca está "perfectamente alineada" con los "valores de nuestra compañía" y es "un ejemplo de cómo la excelencia en el producto" puede ir "de la mano de un impacto positivo real en la sociedad".

Cerveza BdeGust Cedida

"Compartimos una misma forma de entender nuestro papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas y con generar valor a largo plazo. Queremos impulsar el desarrollo de este proyecto y multiplicar juntos su capacidad de impacto social”, afirma.

Según destaca Hijos de Rivera, BdeGust ha construido "un posicionamiento diferencial" y sus cervezas cuentan con presencia" en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas", consolidando su percepción premium en el ámbito de la alta gastronomía.

"De este modo, viene a sumar sinergias con el proyecto de Craft Partners de la cervecera gallega, con propuestas como BdeGust Lager, BdeGust de trigo sin gluten, BdeGust Hazy IPA y BdeGust Pastry Stout, con galletas, chocolate, avellanas y café", asegura la compañía cervecera coruñesa.