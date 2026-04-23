El pub de A Coruña que ha hecho un 'pato' con el diablo

Los patitos irán de la barra a las consumiciones

El tradicional dicho de “al agua, patos” será matizado por un local de A Coruña este viernes. El elemento habitual en el que tan a gusto se sienten una de las aves favoritas de los niños será notablemente más oscuro, entre marrón, naranja y amarillo, según los clientes de un pub de A Coruña opten por combinados, cervezas o refrescos cítricos aderezados de bebidas espirituosas.

Duck Party en Amoa

Se trata de una 'duck party', una tendencia muy habitual en la noche europea y que por primera vez llega a La Calle, el concurrido local del número 19 de la avenida de La Marina. Básicamente, quienes se unan al evento temático verán patitos de goma por todos lados, desde la barra a las consumiciones, pasando por el suelo, las paredes y cuanto espacio susceptible de decorar aguante de los animales de goma. Habrá también neones para completar la experiencia.

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La organización ha decidido apostar por un evento que en su día fue todo un éxito en el desaparecido Amoa, hermano pequeño del Brétema de la calle Torreiro. De hecho, detrás de la organización están los responsables de aquel establecimiento que, hasta el año pasado, salía prácticamente a lleno por día de apertura. Charli Pastoriza, también habitual en los platos y socio de El Tío Ovidio, describe así el espíritu de la iniciativa: “La fiesta nace con la idea de recrear una fiesta en la piscina o en la playa, con el pato como eje central de la fiesta. A lo largo de la noche regalamos diferentes objetos como gorros, camisas o flotadores de patitos, y la idea es que todos hagamos el payaso al ritmo del pato”.

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El precio de la entrada es de 10 euros y da opción a tomar dos copas, siempre y cuando el acceso sea antes de las 03.00 horas. Además, la sesión estará amenizada por tres dj diferentes, incluido el residente habitual, Dj Pereiro. “La música irá del reggaeton más actual al antiguo, con puro verbeneo”, apuntan fuentes de la organización.