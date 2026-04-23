Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El pub de A Coruña que ha hecho un 'pato' con el diablo

Un local de La Marina adopta una moda europea con una fiesta temática llamada 'duck party'. "La idea es hacer el payaso al ritmo del pato", advierten

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/04/2026 10:56
Duck Party en La Calle
Los patitos irán de la barra a las consumiciones
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El tradicional dicho de “al agua, patos” será matizado por un local de A Coruña este viernes. El elemento habitual en el que tan a gusto se sienten una de las aves favoritas de los niños será notablemente más oscuro, entre marrón, naranja y amarillo, según los clientes de un pub de A Coruña opten por combinados, cervezas o refrescos cítricos aderezados de bebidas espirituosas.

Duck Party en La Calle
Duck Party en Amoa

Se trata de una 'duck party', una tendencia muy habitual en la noche europea y que por primera vez llega a La Calle, el concurrido local del número 19 de la avenida de La Marina. Básicamente, quienes se unan al evento temático verán patitos de goma por todos lados, desde la barra a las consumiciones, pasando por el suelo, las paredes y cuanto espacio susceptible de decorar aguante de los animales de goma. Habrá también neones para completar la experiencia.

Una calle de A Coruña pierde dos pubs de una tacada por un traspaso millonario

Más información

La organización ha decidido apostar por un evento que en su día fue todo un éxito en el desaparecido Amoa, hermano pequeño del Brétema de la calle Torreiro. De hecho, detrás de la organización están los responsables de aquel establecimiento que, hasta el año pasado, salía prácticamente a lleno por día de apertura. Charli Pastoriza, también habitual en los platos y socio de El Tío Ovidio, describe así el espíritu de la iniciativa: “La fiesta nace con la idea de recrear una fiesta en la piscina o en la playa, con el pato como eje central de la fiesta. A lo largo de la noche regalamos diferentes objetos como gorros, camisas o flotadores de patitos, y la idea es que todos hagamos el payaso al ritmo del pato”.

El pub Studio 54 de A Coruña cierra su ciclo

Más información

El precio de la entrada es de 10 euros y da opción a tomar dos copas, siempre y cuando el acceso sea antes de las 03.00 horas. Además, la sesión estará amenizada por tres dj diferentes, incluido el residente habitual, Dj Pereiro. “La música irá del reggaeton más actual al antiguo, con puro verbeneo”, apuntan fuentes de la organización.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Alumnos de la EIM Luis Seoane y mayores de la residencia Torrente Ballester realizaron una excursión conjunta

Alumnos de la escuela infantil Luis Seoane y mayores de la residencia Torrente Ballester comparten una excursión por Santa Margarita
Esther Durán
Duck Party en La Calle

El pub de A Coruña que ha hecho un 'pato' con el diablo
Guillermo Parga
Mariano Rajoy

Rajoy niega triturara en presencia de Bárcenas la última hoja de la contabilidad b del PP
EFE
El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum

El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor al Monte do Gozo
Óscar Ulla