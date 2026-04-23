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A Coruña

El Obelisco ya tiene compañía: cuatro hayas rojas se incorporan al espacio

Redacción
23/04/2026 14:26
La alcaldesa de A Coruña supervisa la plantación de los nuevos árboles del Obelisco
La alcaldesa de A Coruña supervisa la plantación de los nuevos árboles del Obelisco
Andy Pérez
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Desde este jueves el Obelisco tiene nueva compañía: cuatro hayas rojas se han incorporado al entorno, dentro de las obras de reforma de los Cantones

Plantación de árboles en el Obelisco

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó esta mañana el espacio y recordó la importancia de acometer las reordenaciones urbanas sin perder la perspectiva de la sostenibilidad y la creación de áreas verdes. “Este gobierno plantó, desde el año 2020, más de 5.000 árboles en la ciudad, con un plan a gran escala que busca no solamente aumentar el número de plantaciones, sino encontrar las especies que mejor se adapten a las distintas localizaciones”, subrayó.

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La pasada semana, el Ayuntamiento completaba otro turno de plantaciones como parte de las actuaciones en los Cantones, con la llegada de seis encinas en las cercanías del Teatro Colón.

Además, ya está ejecutándose la fase de la obra que juntará las dos mitades de los jardines de Méndez Núñez -en Entrejardines-, en que se creará un paseo que, respetando las particularidades estéticas y de vegetación de cada uno de sus tramos, presente una mayor integración y continuidad.

“El proyecto de los Cantones va a cambiar para mejor la cara de uno de los ejes de esta ciudad. Los cambios que estamos introduciendo tienen como objetivo principal hacer la zona más agradable para vivir y más verde para la ciudadanía. Y esto se consigue con inversiones públicas y proyectos transformadores ”, remató Inés Rey.

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