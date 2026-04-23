El Morriña Fest suma a uno de los mayores nombres de la electrónica europea para su alianza con Brunch

El Dj Paul Kalkbrenner, en el Utopia Festival pitpony.photography

Tras anunciar hace unas semanas su alianza con Brunch Electronik para extender el festival a un tercer día, el Morriña anuncia los nombres que harán bailar al muelle de Batería el domingo 26 de julio, con la visita de grandes nombres del Viejo Continente, referentes americanos y talento gallego.

El Dj y productor alemán Paul Kalkbrenner será el cabeza de cartel de la primera fiesta en Galicia de Brunch con su característico show en directo. Creador de himnos como ‘Sky and Sand’, viene de publicar su duodécimo trabajo discográfico, ‘The Essence’.

Desde EEUU, Morriña y Brunch suman a la programación a Maceo Plex, con más de dos décadas a sus espaldas manejando sonidos a caballo del techno, house y electro con dosis de funk.

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La tercera invitada internacional dispondrá en el puerto coruñés su característico Groove. La Dj y productora suiza Deer Jade, colaboradora en sellos como Innervisions y Kompakt, es una habitual de las programaciones de Brunch Electronik.

El talento gallego estará representado por el vivariense Karras Martínez, un habitual en las cabinas coruñesas y alma máter del festival Ether, que cada verano toma el norte de la provincia de Lugo.

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Todos ellos se sumarán a los nombres ya confirmados para los días 24 y 25 de julio, como Mike Towers, Juanes, Manuel Turizo, Young Miko, Luck Ra, Belén Aguilera, Lewis Potter o 9Louro, entre otros.