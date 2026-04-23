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A Coruña

El Encuentro de Juventud Emprendedora reúne a cerca de 200 participantes

Redacción
23/04/2026 22:57
Acto inaugural del Encuentro de Juventud Emprendedora
Carlota Blanco
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A Coruña acoge esta semana el XII Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora (EIJE), una cita en el ámbito de la educación superior europea que reúne a cerca de 200 personas entre estudiantes, docentes y profesionales de once instituciones de España y Portugal en la Ciudad de las TIC.

Esta edición está organizada por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña y cuenta con el patrocinio de la Xunta y el Ayuntamiento.

El evento tiene como lema ‘Emprendimiento juvenil en la era de la transformación digital, la IA y la industria 5.0’, contexto en el que pretende reforzar la conexión entre universidad, empresa e innovación.

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En el acto inaugural, realizado en el Centro de Servicios Avanzados de la Ciudad de las TIC, intervinieron representantes del Ayuntamiento, del Ejecutivo autonómico y de la Universidad coruñesa.

La actividad central de esta edición es un concurso de ideas de negocio y proyectos empresariales, en el que equipos de hasta cinco estudiantes presentarán sus propuestas en formato de presentación breve ante jurados especializados. El programa se completa con espacios de reflexión, mesas de trabajo y actividades de convivencia, según explican los organizadores.

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