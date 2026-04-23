El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor al Monte do Gozo

Manolo García, en el primer concierto de El Último de la Fila en el Coliseum Archivo El Ideal Gallego

A pesar de que se buscaron alternativas en la ciudad una vez se confirmó que el concierto de El Último de la Fila no se podría celebrar en el estadio de Riazor, finalmente el recital de Manolo García y Quimi Portet se trasladará a Santiago, al Monte do Gozo, como ha adelantado en primicia El Ideal Gallego a las 10.33 horas de hoy y ha confirmado ya la promotora con un comunicado posterior. La fecha será la misma, el 13 de junio de este año, que es la que la que por parte de la organización se ha querido mantener en todo momento.

La única cita gallega de la gira del dúo catalán se trasladará unos kilómetros, pero no a Vigo, quien en su día había competido con el Ayuntamiento A Coruña a través del Celta por captar esta gira, sino a Santiago de Compostela, una suerte de punto intermedio para quienes tuvieran pensado acudir desde otros puntos de la comunidad y también un espacio no demasiado lejano para los fans coruñeses.

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La buena noticia para el gobierno local, y quizá la única en este contexto, es que fuentes consultadas por el Ideal Gallego confirman que la promotora renuncia a cualquier tipo de demanda sobre el Ayuntamiento de A Coruña por las molestias ocasionadas.

La cronología del cambio

El concierto de El Último de la Fila se anunció en mayo del pasado 2025 para el 13 de junio de 2026 en el estadio de Riazor. La noticia supuso un enfrentamiento de opiniones entre el Dépor y el Ayuntamiento, ya que desde el club alertaba de falta de comunicación por parte de un Concello da Coruña, que alegó que el estadio es municipal y, por convenio, tiene disponibilidad para emplearlo.

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Pero el problema de fondo era la propia competición, ya que los play-off de ascenso a Primera División están previstos desde el año pasado para la franja entre el 7 y el 22 de junio de 2026. Aunque el club esté ahora mismo en puestos de ascenso directo, la categoría de plata del fútbol español se conoce por su extrema volatilidad clasificatoria, lo que puede hacer que los puestos finales no se confirmen hasta la última jornada liguera, que se celebrará el último fin de semana de mayo, dos semanas antes del concierto.

Semanas atrás, se daba a conocer a la promotora por parte del Ayuntamiento que el estadio de Riazor no se podría utilizar para este concierto. Este pasado lunes, la alcaldesa, Inés Rey, aseguraba: “Non somos futurólogos, non sabemos a un ano vista se hai play-off, se non…”, pero apelaba a la prudencia y a “non esperar ao último minuto”, motivo por el que se instó a la promotora del concierto a buscar alternativas.

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Finalmente, el concierto se celebrará en el Monte do Gozo solo unos días antes que el Son do Camiño, previsto para los días 18, 19 y 20 de junio, tenga lugar en ese mismo recinto. Ambos eventos comparten productora local, Bring the Noise, lo que sin duda facilitará la logística.

En busca de alternativas

¿Y cuáles eran estas alternativas? Era una tarea complicada, ya que se estima en 24.000 las entradas despachadas hasta ahora, distribuidas en pista (césped de Riazor) y las diversas gradas.

Una alternativa fue buscar otra fecha. En ese caso, la preferida era el 30 de junio, pero la competición del Dépor vuelve a escena. Una vez acabe la temporada regular y los hipotéticos play-off de ascenso a Primera, el club debe renovar el césped de Riazor, una tarea que se puede demorar hasta seis semanas. Aunque la temporada regular suele empezar a mediados de agosto, el Dépor cuenta con una puesta de largo previa, en el trofeo Teresa Herrera, que está previsto celebrar en torno al 11 o 12 de agosto, con la presencia del Real Madrid.

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Esto obliga a buscar otros espacios. Se pensó en las instalaciones deportivas del Campus de Elviña de la Universidad de A Coruña (UDC), pero se presentaban varios problemas: por un lado, el elevado número de entradas vendidas en grada no se podría trasladar en las mismas condiciones de Riazor a Elviña; por otro lado, serían necesarias obras para adecuar el espacio para el concierto. Primer descarte.

Otra opción que ya ha acogido citas musicales se ponía encima de la mesa: el muelle de Batería. Sin embargo, la idea no se mantuvo mucho tiempo como opción debido a la diferencia de aforo con Riazor. Aunque eventos como el Morriña Fest han llegado a reunir a más de 20.000 personas en un día, hay que tener en cuenta que no son simultáneas, sino a lo largo de toda una jornada de conciertos. El mayor recital hasta la fecha, en lo que a público se refiere, es el que ofreció Arde Bogotá el pasado verano, que reunió a 14.500 personas. Se podría estirar un poco más el chicle, ya que se estima en 16.000 el máximo de aforo de la dársena para acoger conciertos con seguridad. Pero, en todo caso, no da: habría que hacer dos fechas, y la promotora no está dispuesta a ello.

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Con estos dos espacios deshechados, alguien podría pensar en el Coliseum. Pero su aforo (el recinto está limitado a 8.400 personas para un concierto normal) obligaría a dividir el concierto en tres días, algo que no estuvo siquiera encima de la mesa.

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¿Qué pasa con las entradas?

Con el cambio de ubicación, las entradas compradas para pista y las de movilidad reducida valdrán para la nueva ubicación. “Su precio y disposición se mantienen igual”, y “podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional”, subraya la promotora en un comunicado. Los que dispongan de pases de pista y no deseen acudir al evento en el nuevo recinto, se ofrecerá la opción de solicitar el reembolso, a través de un formulario, en un plazo máximo de 30 días a contar desde el envío del presente comunicado (es decir, del 22 de abril al 21 de mayo incluido).

En el caso de los que hubiesen adquirido pases para cualquiera de las tres gradas de Riazor habilitadas (Tribuna, Preferencia y Marathon), se procederá a su devolución automática, y después tendrán preferencia de compra, durante 48 horas, para la nueva ubicación. Esto es debido a que en el Monte do Gozo no hay graderíos con asientos y las comodidades de los del estadio de Riazor. Esta preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el recinto santiagués estará disponible desde hoy a las 11.00 horas hasta el próximo sábado a las 10.59 horas.

Dado que todas las localidades pasan a ser iguales, habrá un precio único, que será de 80 euros más gastos de gestión. Los nuevos pases para el público en general saldrán a la venta pasado mañana, sábado 25, a las 11 horas. Será a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento. La fecha del 25 de abril es la que indica en su comunicado la propia promotora, si bien tanto en su web como en su Instagram retrasa esta venta hasta el 29 de abril.

Comunicado de la promotora: “Nos hemos visto obligados por motivos externos a nuestra gestión”

Desde la promotora del concierto han apuntado en un comunicado que el cambio de espacio es obligado "por motivos externos" a su gestión.

“Tras las consultas realizadas al Ayuntamiento de A Coruña se ha confirmado la imposibilidad de celebrar el evento en el recinto y en la fecha prevista, ante la posible promoción de ascenso a Primera División del equipo residente, el Deportivo de A Coruña, lo que nos obliga a adoptar esta decisión”, precisan los organizadores, que han estado “trabajando sin descanso para reprogramar el concierto en otro recinto, manteniendo la fecha prevista del 13 de junio de 2026”, y finalmente han optado porque se celebre en el Monte do Gozo compostelano.

“En nombre del artista y la organización queremos pedir disculpas por las molestias ocasionados por las molestias ocasionadas por los cambios acaecidos en el citado concierto, y agradecer de antemano la paciencia y la comprensión ante esta situación”, comentan.