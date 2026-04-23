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A Coruña

El Barrio de las Flores de A Coruña recibe a uno de los raperos más potentes de España

El madrileño Al Safir será el cabeza de cartel del festival Urban Bloo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/04/2026 19:41
Al Safir, en un concierto
Al Safir, en un concierto
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Normalmente, el Barrio de las Flores suena a cuerdas de acero y metal: voces agudas como un tenor y dedos que suben hasta la última esquina del mástil. Sin embargo, entre las señas de identidad que se ha propuesto la Plataforma Vecinal está también la diversidad y lo ecléctico de la cultura por lo que empujan los jóvenes. Por eso, Urban Bloom llega el próximo 8 de mayo con el rincón perfecto para ellos. Y el cabeza de cartel no puede ser más goloso.

David Pujades | “El Flores Rock está dando gratis un cartel por el que se podrían cobrar 50 euros”

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Al Safir, uno de los raperos más potentes de la escena española, comanda una ambiciosa programación en la que también se cuelan nombres como Bobby Drake, Kid Fisto & Joven Tensa, Rokkah, Mark Adams, Antía o el dj Hugo Mosquera. Una mezcla entre las rimas y los platos que ya supuso todo un éxito el año pasado con el recital de Arce. En total, más de 5.000 personas cambiaron los cuernos por los beefs y los estribillos con mensaje social.

Casi 5.000 personas desbordan el Barrio de las Flores de A Coruña para el concierto de Arce

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El Urban Bloom nació para cubrir el hueco dejado por el Flores Rock en mayo, una vez se hizo municipal y creció hasta dimensiones insospechadas. “Hai barrios que non se explican, séntense; no Barrio das Flores medraron xeracións, cruzáronse vidas e fixéronse historias. Urban Bloom é unha historia máis que brota nel”, subraya la carta de presentación del recital.

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