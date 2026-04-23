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A Coruña

"Desastrosa gestión" y "lamentábel", sentencian el PP y el BNG de A Coruña sobre el traslado del concierto de El Último de la Fila

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/04/2026 15:26
Un momento de la presentación de la gira de El Último de la Fila que tenía que pasar por A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La oposición de A Coruña ha coincidido este jueves a la hora de definir la situación generada tras el traslado del concierto de El Último de la Fila del estadio de Riazor al recinto del Monte do Gozo de Santiago, noticia ofrecida en primicia esta mañana por El Ideal Gallego. "Desastrosa gestión", considera el PP; "lamentábel", espeta el BNG.

A través de sus redes sociales, desde las filas populares aseguran que la pérdida del concierto en favor de Santiago de Compostela se une a que A Coruña también se ha quedado recientemente sin ser sede del Mundial 2030 que, apuntan, podría incluso irse a la ciudad de Vigo. "Lo advertimos y el tiempo nos vuelve a dar la razón: la desastrosa gestión de Inés Rey supone una pérdida de oportunidades, de imagen y de retorno económico para nuestra ciudad", señalan desde la formación que lidera Miguel Lorenzo. 

El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum en 1993

El concierto de El Último de la Fila pasa de Riazor al Monte do Gozo

Más información

Por su parte, el BNG considera "lamentábel" que la ubicación alternativa a Riazor -que no se podrá usar ya que coincide con las fechas en las que el Deportivo podría jugar el play off de ascenso a Primera División- esté fuera de la ciudad. “É lamentábel que a ubicación alternativa para o concerto de El Último de la Fila procurada polo Goberno Local vaia estar fóra da cidade da Coruña”, afirma Avia Veira concejala nacionalista y próxima candidata del partido a la Alcaldía. Desde el Bloque también recuerdan que hace un año el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, había afirmado que en caso de que el concierto interfiriese en el calendario del Deportivo, se buscarían localizaciones alternativas: "A resultante final é lamentábel".

Veira considera, además, que “todo o que rodea este concerto di moito de como traballa o Goberno de Inés Rey e a que intereses serve, que non son desde logo os intereses da cidade da Coruña. Fala tamén dunha maneira de gobernar, coa falta de rigor e de diálogo como marca da casa”.

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