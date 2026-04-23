Alumnos de la escuela infantil Luis Seoane y mayores de la residencia Torrente Ballester comparten una excursión por Santa Margarita

Alumnos de la EIM Luis Seoane y mayores de la residencia Torrente Ballester realizaron una excursión conjunta Germán Barreiros

Mayores y pequeños disfrutaron por igual. Fue una jornada de diversión en la que los que ya peinan canas y los que apenas han empezado a crecer intercambiaron sus experiencias para gozar de una excursión por el parque de Santa Margarita.

Los protagonistas fueron los alumnos de la escuela infantil Luis Seoane y los mayores de la residencia Torrente Ballester, que protagonizaron una nueva actividad del Proyecto Intergeneracional Recuérdame.

Los niños del Luis Seoane alegran con sus canciones a los residentes de Torrente Ballester Más información

En esta ocasión y "por primera vez en la historia educativa" niños y mayores se unieron para participar en la Rutas Urbanas Animadas organizadas por el Ayuntamiento de A Coruña, que los llevaron hasta el Parque de Santa Margarita.

El autobús recogió a los más pequeños en la escuela infantil a las nueve y media de la mañana para después ir "a por los abueliños" a la residencia para encaminarse al pulmón verde de A Coruña. De la mano todos pudieron conocer los espacios naturales y secretos de Santa Margarita, desde la vegetación que lo puebla hasta edificaciones como su molino.