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Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
A Coruña

Xoel López llena Fnac en la presentación de su nuevo disco, 'Oniria Popular'

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
22/04/2026 20:35

Xoel López volvió a brillar este miércoles en Fnac A Coruña, donde presentó su nuevo trabajo 'Oniria Popular' en un formato íntimo que terminó desbordando expectativas. A las 19.00 horas, la sala habilitada por la tienda ya estaba completamente abarrotada, con decenas de asistentes buscando un hueco desde el que no perder detalle.

Concierto de Xoel López en el Recorda Fest. FOTOS Quintana (11)

El coruñés Xoel López transita nuevas sonoridades y reflexiones con su recién estrenado ‘Oniria Popular’

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El directo arrancó con ‘Crujidos y Fantasmas’, marcando un tono cercano y casi confesional. Poco después llegó ‘Mundo flotante’, una de las últimas canciones en incorporarse al disco. El propio artista explicó que surgió cuando el proceso creativo ya estaba prácticamente agotado, “casi sin fuerzas”, y que terminó tomando forma de manera natural gracias a una idea de su padre, presente entre el público.

La tercera en sonar fue ‘Cupido (muerte al amor romántico)’, tras la cual Xoel dejó uno de los momentos más distendidos de la tarde. Antes de encarar el cierre, bromeó con los asistentes sobre el esfuerzo de muchos por estar allí: “Seguro que alguno pidió el día libre… o directamente está en paro”, soltó entre risas, provocando carcajadas y complicidad en la sala.

El broche final llegó con ‘Campos de Castilla para siempre’, una pieza que el propio músico advirtió como “larga”, pero que el público recibió con los brazos abiertos.

Tras el mini concierto, el artista se tomó tiempo para firmar discos y vinilos, manteniendo ese tono cercano que ya había marcado toda la actuación. Una presentación breve, pero suficiente para confirmar que, cuando Xoel juega en casa, la música suena distinta.

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