Varios empresarios del centro de A Coruña se unen para montar dos fiestones a la semana

Alexis García y Luis Morano, dos de los organizadores del evento, ayer a las puertas de The Clab | Aitana Álvarez Aitana Álvarez

Lo de las colaboraciones es más una cuestión musical que una costumbre que se dé a la hora de montar grandes eventos. Somos los coruñeses muy de ‘a vaquiña polo que vale’, por muy bien que se lleven entre sí los empresarios con cierto nivel de vecindad. A fin de cuentas, por muy complementarios que sean sus negocios, no deja de existir cierto rango de competencia. La iniciativa surgida en plena zona de San Pablo, en la que hasta cuatro representantes de empresas y ámbitos diferentes han arrimado el hombro, será revolucionaria por quién está detrás, cómo se ejecutará y a quién va dirigido.

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Luis Morano, Alexis García y Alejandro Tovar apadrinan la iniciativa con las empresas Tratos Multiservicio, Cooltura y Serendipia, aunque detrás está un grupo en el que se incluyen más locales y un fuerte arraigo en el entorno de la plaza de San Pablo. Ha decidido unirse a la gerencia de The Clab para, desde mañana, comenzar una serie de eventos que comenzará con la noche ochentera. Desde pasada la medianoche actuará la banda ferrolana Nuevo Plan, con músicos con experiencia en Burning, Mikel Erentxun o Nacha Pop, mientras que el dj set posterior será temático de la década de la laca y las hombreras. “Todo esto nace de una conversación en un local y de un trabajo de un mes de preparación, pero lo que queremos es montar eventos de música en directo, y sobre todo para un tipo de público que estaba un poco olvidado”, subraya Morano, quien aunque no se dedica directamente a la hostelería sí ha hecho reformas en algunos establecimientos de renombre.

Formato

El precio del acceso es de 12 euros e incluye tanto el concierto de Nuevo Plan como la sesión ochentera posterior. La estimación, de momento, es de unos 300 asistentes, aunque debido al tipo de público y a intensificación de la promoción en los últimos días, presumiblemente habrá mucho despacho en taquilla. El sentimiento entre las partes es de satisfacción por haber arrimado el hombro para darle una nueva vida y una nueva alternativa a un público determinado, y en una zona con mucho movimiento y que echaba de menos una oferta a la carta.

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Aunque no será cuestión de esta semana, en el horizonte ya está otro público objetivo, el latino. “Los domingos, desde muy pronto, tendremos fiestas latinas, también en The Clab”, anuncia una nueva sociedad del ocio que nace con ilusión y muchas ideas para los próximos meses.