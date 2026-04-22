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A Coruña

Una uralita caída de un camión causa un atasco en Alfonso Molina

Abel Peña
Abel Peña
22/04/2026 11:03
Patrulla de la Policía Local
Patrulla de la Policía Local
Quintana
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Un camión perdió parte de su carga en Alfonso Molina, provocando un atasco: el suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana. El transporte circulaba en dirección salida, a la altura de Carrefour, cuando de su caja se cayó un trozo ("considerable" según fuentes del 092) al asfalto.

Esto no provocó ningún accidente, pero obligó a los coches a esquivar el material que ocupaba todo el carril central, y generó los embotellamientos. Veinte minutos más tarde, la Policía Local consiguió retirar la uralita y el tráfico regresó a la normalidad. 

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