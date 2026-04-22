Repsol realiza inversiones en la refinería de A Coruña para elevar su capacidad de producción

Refinería de Repsol en A Coruña Quintana

La actual crisis energética derivada de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para el tránsito de barcos ha llevado a Repsol a adoptar la decisión de acometer inversiones para aumentar la capacidad de producción de la refinería de A Coruña.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, ha explicado que el objetivo de esta actuación, que también se desarrolla en el complejo industrial de Petronor en Bilbao, es aumentar la “capacidad” productiva para llegar al verano “con un 15% más de queroseno”, combustible clave para la aviación.

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“Repsol hoy solo tiene una obsesión: garantizar que en España no falte producto en los próximos meses. Sabemos de la dependencia que tiene la economía española del turismo. No podemos fallar”, ha asegurado Imaz.

También ha indicado que España es el país “mejor preparado de Europa” para afrontar la situación actual. “Tenemos buenas y grandes refinerías, buenas empresas, con alto grado de conversión, que podemos abastecer en gran medida al mercado español, hemos hecho inversiones y los deberes a tiempo. Tenemos una ventaja enorme porque el 60% del petróleo que llega a España viene de América y, entre un 6 y un 7%, de Oriente Medio”, ha detallado.

A consulta de este diario, la empresa energética ha señalado está analizando y poniendo en marcha” una batería de medidas en gestión de producción y logística en las cinco refinerías” que tiene España, para incrementar “la fabricación de productos como gasoil y queroseno” y garantizar “el suministro en el mercado español”.

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“Estamos tomando las medidas a nuestro alcance ante todas las incertidumbres del actual contexto geopolítico. Nuestro propósito en la situación actual, dentro del compromiso de contribuir a las necesidades energéticas de España, es incrementar la producción de queroseno y gasoil, tanto en la gestión de la producción como en la logística de productos. En el conjunto de nuestras refinerías en España se están incorporando medidas con este objetivo”, ha asegurado.

Interconectadas

También ha destacado que el “sistema integrado de refino de Repsol” es uno “de los más eficientes y avanzados de Europa”, diseñado para transformar “el petróleo crudo y materias primas alternativas en productos de alto valor añadido con una menor intensidad de carbono”.

“Las cinco refinerías españolas operan de forma interconectada las 24 horas, funcionando como una sola unidad para optimizar la producción. Este sistema integrado permite a Repsol mantener ventajas competitivas estructurales, demostrando una alta flexibilidad para adaptar la producción de combustibles”, ha afirmado.